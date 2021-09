Mayeli Alonso pide a seguidores que valoren a sus padres; comparte VIDEO del cortejo fúnebre de su padre

Este viernes 3 de septiembre la empresaria Mayeli Alonso dio a conocer que su padre había fallecido, algo que la tuvo muy triste y manifestó a través de sus historias de Instagram.

En las imágenes compartidas a sus casi mil seguidores se le puede ver a lado de su progenitor, contenta. Sin embargo, en esta ocasión el mensaje fue opuesto: "Hoy Dios se llevó a mi padre, mil alma está muy triste... Te voy a extrañar mucho mi viejo". La oración la compartió con la canción "Préstame a mi padre", interpretada por Edwin Luna y la banda La Trakalosa de Monterrey.

Ahora, la exesposa de Lupillo Rivera, publicó un video del momento en que el cortejo fúnebre partió hacia la última morada de su padre con la canción "El hombre que más de amó" de Jesús Mendoza.

Asimismo, escribió una larga misiva donde expresó su sentir:

"Descansa en Paz papá. Si me preguntas si estoy tranquila al despedirte NO, no estoy. Estoy triste y enojada, porque se que no te querías ir y dejarnos con este dolor, y yo no se que hacer para quitarme esta tristeza que siento. Se que como hija siempre estuviste orgulloso de mi, pero eso no es suficiente para mi. No me esperaba que te fueras así, tan pronto, sin despedirnos. Te quiero mucho, gracias a Dios siempre te dije lo mucho que te quería y admiraba, soy lo que soy gracia a tu fuerte influencia en mi vida. Gracias por hacerme la mujer que soy Mario. Te extrañare mucho mi gordito".

Con la finalidad de generar empatía, le pidió a sus fans que valoren a sus padres y que al ver la grabación les reiteren lo mucho que los quieren y les agradezcan por todo lo que han hecho por cada uno.

"Quiero que al ver este vídeo, levantes el teléfono o tomes las llaves de tu carro y le digas a tus papás lo mucho que los amas, abrázalos y agradéceles siempre por darte la vida, no importa como sea tu relación con ellos!!! No esperes a que se llegue este momento para hacerlo, mándales un mensaje y diles lo mucho que los amas. Es el mejor consejo que te daré en toda mi vida. Y pues la vida sigue… a darle. No hay de otra".