José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz, será sometido a peligrosa cirugía: "Me han dicho que estoy desahuciado"

José Andrëa, exvocalista de la banda Mägo de Oz y actual cantante de Uróboros, se encuentra en un momento muy complicado, pues hace unos días informó que será sometido a una peligrosa cirugía para tratar una enfermedad en su aparato digestivo.

Apenas el pasado 5 de agosto, el músico de 50 años, cuyo nombre real es José Mario Martínez Arroyo, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se encuentra en un hospital, conectado a una máquina. "Todo irá bien", escribió el artista.

De acuerdo con el portal de noticias Mariskal Rock, su visita al médico se debió a unos estudios en torno a una pancreatitis, la cual fue atendida a tiempo. Sin embargo, su estado de salud se agravó, por lo que el próximo jueves 9 de septiembre, José Andrëa será operado.

No obstante, la cirugía tiene "un 70% de posibilidades de no salir bien". A pesar de ello, él mantiene la esperanza, pues de ser intervenido con éxito, sería dado de alta dos días después, el 11 de septiembre.

"Cuando salga, que saldré, empezaremos de nuevo a tope y a trabajar a muerte (...) Estoy haciendo las cosas que tienes que hacer, porque me han dicho que estoy desahuciado, pero no me lo creo (...) Yo creo que todavía me quedan un par de vidas", dijo a Mariskal Rock.