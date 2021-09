Anne with an E: Esta es la famosa escena de la serie que no está en los libros

Es posible que a estas alturas aún haya alguien a quien le tome por sorpresa que la popular serie de Netflix, Anne With An E no sea una producción inédita de Netflix, sino una adaptación para la televisión que nació de una serie de libros que se convirtieron en un clásico infantil.

Los episodios que se encuentran en la plataforma en realidad existen gracias a la historia creada por Lucy Maud Montgomery en 1908, con la novela Anne Of Green Gables, en la que se cuenta la aventura de Anne Shirley, una chica huérfana de 11 años que es enviada por accidente a una pareja de hermanos de mediana edad que en realidad habían adoptado a un chico.

Ese relato se convirtió en algo que la autora terminaría contando en siete libros más que luego serían considerados como una antología e incluso después de la muerte de la autora se han seguido publicando libros, como secuelas y precuelas autorizadas, además de que se han realizado varias adaptaciones al cine, radio, teatro y televisión.

Desde que esa primera novela fue publicada se convirtió en un éxito alcanzando una venta de más de 50 millones de copias en todo el mundo y su traducción a 36 idiomas, lo que llevó a Anne a parecer también en formato anime de la mano de Isao Takahata como director, unos cuantos años antes de ser co-fundador de Studio Ghibli.

El libro y la serie

Desde que inició la serie de Anne With An E se han visto grandes historias que han llegado a tocar fibras sensibles entre los espectadores y lectores de los libros. Sin embargo, una de las historias que se usó en el drama no estaba contemplada y no tenía tanto sentido debido al lugar del drama.

La segunda temporada de Anne With An E, dio paso a una de las historias más extrañas e interesantes para los fanáticos de los libros de Lucy Maud Montgomery, en la que aparece Nate (Taras Lavren) y el Sr. Dunlop (Shane Carty).

La entrada de estos personajes llega con el anuncio de haber encontrado oro bajo el suelo de Avonlea, algo que obviamente dejó sorprendidos a los habitantes del pueblo. Pero, se trataba simplemente de una estafa por parte de estos dos malvados hombres.

Nate y su socio Dunlop, buscaban que los dueños de las tierras de Avonlea les pagaran 150 dólares para que se les certifiquen en una investigación fuera del estado, si en sus tierras existe el metal precioso.

Según los libros de Montgomery, esta historia no está contemplada, algo que sorprendió a los fanáticos, sobre todo porque los productores del drama parecían estar quedándose sin ideas a implementar.

Sin embargo, aquellos que disfrutan de ver la serie dieron altas calificaciones a las historia, tal como ocurrió con el personaje que no existe en los libros Cole Mackenzie, quien fue interpretado por el actor Cory Grüter-Adrew.

El hecho de que la serie se separe del libro significa caminar en territorio desconocido, lo cual abre numerosas posibilidades de explorar personajes que posean mayor profundidad y significado. Son tantas las adaptaciones que existen de Anne Of Green Gables que siempre representó un reto para la versión para televisión, pero los ajustes en la narrativa han permitido aportar algo nuevo para los espectadores.

EFVE