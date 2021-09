Exatlón México: Alely Hernández cae ante Dulce y Nataly; es la tercera eliminada de Guardianes

Tras ser las votadas, Antonio Rosique entrevistó a las integrantes de Guardianes que se verán las caras en el Duelo de Eliminación de Exatlón México. Una a una manifestó su sentir y lo que esperan hacer una vez que estén ejecutando las pruebas.

Dulce dijo que el reality es un deporte diferente, pues te hace atravesar por resistencia física, mental y emocional. Asimismo, su disciplina le ha ayudado mucho.

Alely mencionó que esta etapa es un examen como en cada deporte. “Nos preparamos para estas pruebas, creo que estoy preparada y me siento tranquila.”, mencionó

Por su parte Nataly comentó que se inspirará en su familia y especialmente en su hija para salir a las pruebas para ganarlas. “Voy a luchar hasta el final y que sea lo que Dios quiera”, dijo.

Se enfrentan las mujeres en el Duelo de la Eliminación

En un circuito que demandó velocidad, fuerza y resistencia, las tres chicas dieron su máximo esfuerzo. Sin embargo, la que pareció resultar más débil fue Alely quien perdió casi todos sus encuentros.

Por su parte, Nataly y Dulce sacaron la garra; demostraron que la fuerza la tienen en el corazón. No obstante, la esgrimista les hizo ver su suerte, pues a pesar de que le quedaba una vida, logró hacerlas temblar.

A pesar de dejar hasta el alma, Alely no logró imponerse y Dulce le dio el tiro de gracia, con lo que quedó a salvo Nataly de manera instantánea. Esto provocó el llanto de todos y los abrazos que nunca faltan en una tribu que se quiere.

"Lo mejor que les puede quedar de esto es un aprendizaje. Hay que agarrar lo bueno de todas la cosas malas, siempre. Yo lo estaba sufriendo y creo que es lo mejor. No se presionen, no tienen nada qué perder. A mi me ganó la cabeza", mencionó entre lágrimas la esgrimista.