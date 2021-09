Omar Chaparro en problemas económicos; vende LUJOSA propiedad en Los Ángeles

El comediante Omar Chaparro aseguró que está en momentos difíciles en su vida y su carrera profesional, ya que la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19 lo orilló a vender la casa que tenía en Los Ángeles, California. Aunque suena grave, el actor no ha querido ser fatalista y remarcó que sabe que sólo es una etapa que seguro pasará.

“Esta pandemia me puso a prueba, tuve que vender mi casa de Los Ángeles, me regresé a México seis meses y volví a Estados Unidos, ahora en una casa rentada aunque la intención es seguir picando piedra para comprar otra”, dijo a un programa de televisión. Aseguró que mantener un hogar en Los Ángeles es bastante caro, además de que no tuvo muchas oportunidades de trabajo. Recientemente se supo que él no conducirá más 'Quién es la máscara', en su lugar estará Adrian Uribe.

El también actor está optimista. Foto: Especial.

La pandemia lo dejó sin trabajo

“Me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ´bueno, qué hago’ entonces me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando", explicó. Añadió que recientemente llevó a sus perros al veterinario porque tenían unos problemas con los dientes, “los lavaron, le quitaron un diente a un perro y ya, cuatro mil dólares, ochenta mil pesos, dije: 'oye con eso me compro un caballo en México”, contó.

Omar está muy contento con su trabajo como cantante y tiene mucha ilusión de presentar su disco que dice es de vallenato con reguetón y tiene 13 canciones. También declaró que no es malo sentir miedo, pero compartió que ese temor no debe paralizar o impedir hacer lo que a uno le apasiona.

“Me daría pánico dejar de grabar una canción por pensar que la gente la puede rechazar, cantar es lo que más me gusta hacer”, comentó. “No me imagino llegar con Dios y que me pregunte por qué dejaste de cantar y yo responda porque a los demás no les gustaba que lo hiciera”, agregó Chaparro.

msb