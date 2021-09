Netflix: La serie más INQUIETANTE para ver este 4 de septiembre; te hará reflexionar sobre tus amistades

Durante las últimas semanas, las personas buscan más contenido de streaming para disfrutar al lado de sus seres queridos; además, la plataforma suele traer a su amplio catálogo contenido diverso, y de todos los géneros, para así satisfacer a sus usuarios de todas las edades y gustos cinematográficos.

En este sentido, muchas de sus producciones originales se han vuelto las favoritas de los cinéfilos y suscriptores de dicha plataforma digital que alberga títulos de todo tipo para chicos y grandes.

Tal es el caso de las series Orange Is the New Black, La casa de Papel, Stranger Things y Anne with an E, las cuales se han posicionado como las favoritas durante los últimos años, sobre todo durante el confinamiento social a causa del coronavirus.

Series en la gigante de streaming

Pero también, existen diversas series dentro de la gigante de streaming, que son poco conocidas por los usuarios, sin embargo vale la pena verlas y disfrutarlas al lado de tus seres queridos.

Tal como sucede con la sitcom creada por Tina Fey y Robert Carlock, Unbreakable Kimi Schmidt, la cual es la protagonizada por Ellie Kemper, y que se ha transmitido a través de Netflix desde el pasado 6 de marzo de 2015 y que hasta la fecha sigue siendo uno de los referentes más divertidos y llenos de mensajes sobre la amistad.

Cabe señalar que originalmente fue creada con la idea de transmitir solamente una temporada de tres episodios a través de NBC, sin embargo este programa fue vendido en Netflix, donde posteriormente decidieron crear cuatro temporadas en total, donde cada uno de los episodios tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y cada temporada cuenta con alrededor de 13 episodios.

¿De qué trata Umbrekeble Kimmy Schmidht?

La serie de Umbrekeble Kimmy Schmidht, sigue la historia de Kimmy quien tiene 29 años de edad y que se enfrenta a la adaptación de una nueva ciudad, específicamente en Nueva York, luego de haber sido rescatada desde una secta del juicio final en su natal Indiana, en donde fue retenida al lado de otras tres mujeres por el reverendo Richard Wayne Gary Wayne durante 15 años.

Es así como la víctima decide buscar algo diferente para su vida y dejar atrás su pasado tormentoso, por lo que decide mudarse a Nueva York con una actitud positiva y esperanzada a vivir nuevas experiencias y aventuras al lado de nuevas personas que seguro le enseñará mucho acerca de vivir sola.

Es así como Kimmy encuentra un compañero de cuarto Titus Andrómeda, quien es un actor gay que ama hacer dragqueen; es así como Kimmy encuentra un trabajo como niñera para personas de la alta sociedad en dicha ciudad.

“La primera gran sitcom de la era del streaming”

Es así como su entorno cambia luego de conocer la diversidad entre la gente, los gustos e incluso el estilo de vida dependiendo de su posición económica, lo cual comienza a cerrarla por tratarse de una nueva realidad negativa.

Cabe señalar que dicha producción fue criticada por diversos expertos, tal como sucedió con Scott Meslow, quien la nombró como “la primera gran sitcom de la era del streaming”, pues ha sido nominada once Primetime Emmy Awards, incluyendo dos nominaciones para Outstanding Comedy Series.

Además, en 2019 los creadores y productores de dicha producción en serie, anunciaron que Umbrekeble Kimmy Schmidht volvería una película interactiva en el futuro, pero no revelaron más detalles sobre su estreno o de qué tratará.

A continuación te presentamos el tráiler de esta exitosa serie que te hará reflexionar sobre el valor de la amistad, así como de la necesidad de adaptación de los seres humanos en diferentes entornos, los cuales llevan a grandes aprendizajes.