Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, está de luto; muere padre de la influencer

La ex esposa de Lupillo Rivera está de luto, este viernes la empresaria e influencer, Mayeli Alondo, compartió a través de sus historias de Instagram el dolor que está pasando al perder a su padre. En una publicación en la que aparece junto a él, explicó lo triste que estaba.

Alonso y Rivera no terminaron de la mejor forma, y desde su separación en el 2019 ambos se han lanzado en contra del otro con acusaciones de infidelidad y problemas por la manutención de los hijos que procrearon cuando estaban juntos, quizás una razón por la que hasta el momento "El toro del corrido" no se ha pronunciado con respecto a la muerte de su ex suegro.

Mayeli Alonso está de luto

Fue a través de sus historias en Instagram, donde la siguen casi mil fans, que la empresaria y ex pareja de Rivera informó sobre el difícil momento por el que atraviesa ella y su familia. Con una publicación en donde se le ve junto a su padre, Mayeli expresó lo triste que se siente en estos momentos.

Así dio a conocer la muerte de su padre.

"Hoy Dios se llevó a mi padre, mil alma está muy triste... Te coy a extrañar mucho mi viejo", fueron las palabras con las que Alonso compartió la imagen, la cual acompañó con la emotiva canción "Préstame a mi padre", la cual es interpretada por Edwin Luna y la banda La Trakalosa de Monterrey.

La ex esposa de Lupillo Rivera también aprovechó sus redes sociales para dar las gracias a todos sus amigos y seguidores que le han enviado un mensaje de apoyo y condolencias por la muerte de su papá. "Gracias a toda la gente por sus mensajes de amor, los quiero mucho", escribió.

Mayeli agradeció las muestras de apoyo. Foto: Especial

¿Quién es Mayeli Alonso?

Mayeli y Lupillo se casaron en el año 2006 y tuvieron dos hijos, Lupita Karizma y L’rey. Luego de ganar fama como esposa del cantante, se dio a conocer como empresaria, pues es la Gerente general de Town of Lashes, una de las tiendas en línea más importantes de pestañas postizas.

También es la creadora del blog de moda en línea Pink Fashionista. Alonso, quien actualmente tiene 36 años, tuvo una aparición en la tercera temporada de la popular serie “Rica, Famosa, Latina” en el año 2015, con la que se ganó el cariño del público de habla hispana en Estados Unidos.