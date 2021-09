BTS: Jungkook está enamorado de esta chica, pero ella prefiere a Suga

BTS es una de las bandas más seguidas a nivel mundial. Los fans del grupo de k-pop, no sólo se interesan por sus actividades en la industria musical y presentaciones, también les importan sus gustos personales, que van desde cosas materiales como el tipo de ropa y las marcas, hasta sus intereses en chicas.

Los miembros de Bantag son reservados respecto a su vida privada, pero en algunas ocasiones han hablado en cómo les gustaría que fuera su pareja. Han dejado a conocer desde su aspecto físico, el promedio de edad, así como sus gustos y personalidad.

Jungkook es uno de los integrantes que ha expresado su admiración una chica, quien es muy popular en Corea del Sur. Sin embargo, la joven prefirió a Suga sobre el Golden Maknae, que realmente desea ser más cercano a ella.

La chica ideal de Jungkook y Suga

El menor de BTS ha expresado que su chica ideal es una joven que cuide su cuerpo, que tenga el cabello largo, que sea linda e inteligente, además, debe de ser igual de competitiva que él y tener habilidades en el canto y la cocina. Asimismo, debe de ser más baja que él.

Por otra parte, la mujer que robe en corazón de Suga debe de ser amable, tranquila y comprensiva, por demás debe ser una apasionada de la música al igual que él. Además, el rapero ha manifestado que puede salir con alguien entre 1 a 6 años menor que él, pero tampoco tiene problemas si es mayor. La estatura ideal para el cantante surcoreano sería alguien que mida entre 155 y 160 cm.

¿Quién es la chica que "prefirió" a Suga?

Jungkook ha dejado ver que es gran admirador de la solista IU, de hecho algunos miembros del ARMY han asegurado que el cantante está enamorado de la cantante y actriz surcoreana, quien es una de las más importantes de su país.

A pesar de todas las veces que el Golden Maknae ha manifestado su deseo por colaborar con la artista, ella eligió a Suga para hacer la canción "Eight", la cual se lanzó en 2020.

IU habló en una entrevista de la colaboración con Agust D y dijo que no tuvo ningún problema con él durante la creación de la canción. "El proceso de producción fue muy rápido. No pasamos mucho tiempo pensando mucho en ello. Suga me envió una canción, yo escribí una melodía y se la envié. Realmente funcionó así, de una vez. Luego la grabamos de inmediato. Estaba muy agradecida”.

Los fans esperan que después de trabajar con Yoongi, la protagonista de "Amantes de la luna: Corazón escarlata Ryeo" le de la oportunidad a Jungkook de hacer alguna producción musical.