Edén Muñoz está próximo a ser padre y comparte divertida FOTO en sus redes

Edén Muñoz y su esposa Paloma Llanes esperan con alegría la llegada de su segundo bebé, la noticia la dieron a conocer durante las primeras semanas de embarazo, pero desde ese momento el músico ha compartido otros detalles de la dulce espera.

Ahora el vocalista de Calibre 50, publicó en sus redes sociales la fotografía del más reciente ultrasonido en donde se puede apreciar la cara del pequeño Matías, nombre que decidieron otorgar al niño.

“Matías se parece a mí o yo me parezco a él”, escribió junto a una divertida imagen en donde Edén imita los gestos con los que aparece su bebé en el ultrasonido.

Edén Muñoz ha manifestado en diversas ocasiones la emoción que le produce volver a tener un hijo y más si está en una de las mejores etapas de su vida personas y profesional.

“Si tienes una familia que te ama. Comida en la mesa y un lugar donde vivir, eres más rico de lo que te imaginas. Con mucho les comparto que los Muñoz Llanes ya vamos a ser cuatro con el favor de Dios. Hagan sus apuestas”, expresó Edén cuando apenas dio la noticia y aun no sabía que llegaría otro varón a su núcleo familiar.

Edén Muñoz y su popularidad

El artista es famoso por ser la voz principal e imagen de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa,Calibre 50, aunque recientemente surgieron algunos rumores en los que señalan que esta por anunciar su retiro de la banda.

El músico de 31 años de edad aún no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha declarado algo referente a su supuesta salida y lanzamiento como solista su última declaración fue hace algunos meses cuando ganó un premio como compositor en donde dijo que no estaba entre sus planes separarse de Calibre 50, pero aún no se sabe si continua con esa postura.

