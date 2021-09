MasterChef Celebrity: La Bebeshita rompe en llanto por ESTE comentario de la chef Betty

Muchas han sido las sorpresa de MasterChef Celebrity, entre ella el desempeño de Daniela Alexis, conocida artísticamente como la “Bebeshita” quien ha mostrado su gusto por la cocina.

Durante el tercer capítulo de la emisión en donde participa no le fue tan bien, pues durante cada reto no logró cautivar el paladar de los jueces quienes no la eligieron para que subiera al balcón.

En el reto final de eliminación, Daniela Alexis “Bebeshita cocinó mole, uno de los platillos típicos mexicanos conocidos a nivel mundial, la estrella decidió llamar a su platillo “molezonsito”, ya que el emplatado tenía como forma un corazón.

En su participación la joven de 30 años, siempre irreverente mencionó que el amor es parte fundamental de su vida y recordó que actualmente se encuentra soltera, pues acaba de terminar una relación.

El “molezonsito” no fue el mejor, los chefs mencionaron que le hacía falta sal, pero fue la chef Betty quien con sus palabras hizo llorar a la participante, la experta preguntó si el recuerdo de su pasada relación había afectado la manera de cocinar.

La influencer no pudo aguantarse las ganas de llorar.

“Al amor hay que ponerle sal y pimienta, eso es lo que hace crecer a la persona y crecer a la relación y si esto no funcionó ahorita, pasa la hoja y empecemos a escribir una nueva historia”, dijo Betty a la “Bebeshita”.

Más sobre la famosa

La “Bebeshita”, como esta conocida, es una influencer que salto´ a la fama en el programa "Enamorándonos", plataforma que la llevo´ a conquistar las redes sociales de una forma vertiginosa, según la descripción del programa.

Durante su paso público ha mantenido el interés mediático, después de su salida del programa todavía sigue creando contenido para sus fans en redes sociales. “Inicio´ como amorosa, para luego convertirse en talento estelar del show”.