"La Casa de Papel": Así fue el homenaje a México en la serie de NETFLIX que seguro no viste

El esperado estreno de la serie española, "La Casa de Papel", creación de Álex Pina, ha llegado a Netflix en su temporada número cinco (primera parte), situación que tiene a todos los fanáticos en México pegados a los aparatos reproductores, pues es muy sabida la recepción que tuvo de este lado del mundo, esto a pesar de que se hubiera esperado que alguno de los personajes de la historia hubiera llevado el nombre de alguna ciudad del territorio nacional.

Sin embargo, para esta quinta temporada los creadores del éxito de los "atracadores", tomaron la decisión de agregar un elemento que con tan sólo escucharlo hace que los mexicanos les perdonen el no haber metido a un Monterrey, a una Tijuana o simplemente un México.

México en "La Casa de Papel"

Si no has visto los cinco capítulos de esta primera parte, que se estrenó este viernes 3 de septiembre, no te preocupes que no vamos a revelar mayor detalle de lo que acontece, así que te puedes quedar sin mayor preocupación en esta nota.

Es justo al inicio del tercer episodio, que lleva por nombre "El espectáculo de la vida", en el que una canción mexicana se hace presente, esta es "Que te vaya bonito", obra del más grande compositor José Alfredo Jiménez, en la voz de Chavela Vargas, la mexicana por decisión. Esto sucede justo en el momento en el que se trata de salvar la vida de uno de los personajes más odiados de toda la travesía, sí Arturo, y es todo lo que te vamos a decir, mejor ve a ver la serie que esta ves será mucho más fácil para el maratón del fin de semana.

¿Cuándo termina?

La temporada cinco, que promete ser la última llegaría a su fin en le ultimo mes del 2021, pues está previsto que la segunda parte llegue hasta la plataforma justamente el 3 de diciembre de este año.

Lo cierto es que con esta entrega la plataforma con sede en Los Gatos, California, enderezó el camino y se nota que le pusieron muchas más ganas para cerrar el ciclo con calidad, pues la tercera y cuarta temporada dieron mucho que desear.