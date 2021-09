Enrique Iglesias prepara el último disco de su carrera y así lo anunció

El famoso cantante español Enrique Iglesias ha causado sensación y se ha posicionado como centro de los reflectores luego de anunciar que probablemente el disco en el que está trabajando será el último de su carrera.

Algo que sin duda ha causado tristeza y conmoción en sus miles de fanáticos, pues Enrique Iglesias se ha posicionado como uno de los artistas de habla hispana con mayor éxito en la historia.

El artista español acaba de anunciar que actualmente trabaja en el álbum llamado “Final”, mismo con el que se podría despedir de su faceta como cantante que realiza lanzamientos discográficos.

A pesar de que se sabe muy poco sobre este nuevo álbum, lo cierto es que ya se ha asegurado que en el disco final aparecerán colaboraciones al lado de grandes artistas que también han dejado un destacado legado dentro de la música en español, tal es el caso de Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Conferencia virtual en la que Enrique Iglesias anunció su despedida. Foto: Especial

Enrique Iglesias anuncia su último disco

El último disco de Enrique Iglesias fue anunciado durante una conferencia de prensa al lado de Ricky Martin y Yatra, con quienes el hijo de Julio Iglesias hará una gira, sin embargo, durante la conversación virtual el famoso reveló su decisión de retirarse luego de 25 años de carrera.

De acuerdo a las declaraciones del propio cantante durante esta conferencia virtual, el hacer un último disco no es algo en lo que haya pensado recientemente, sino algo en lo que ha reflexionado desde hace un par de años atrás.

"Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final y es algo que he pensado desde hace años, estoy en ese momento en mi vida en el que considero que es el momento correcto de hacerlo, pues he pensado en esto desde 2015", contó Enrique Iglesias.

¡Enrique Iglesias no se aleja de la música!

A pesar de que la noticia de que haga su último disco es triste para los fans del famoso artista español, lo cierto es que el hijo de Julio Iglesias puntualizó que esté por lanzar su último disco no significa que vaya a retirarse de la industria musical.

"Nunca dejaré de hacer música, nunca dejaré de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una forma diferente; no necesariamente tienen que estar en un viejo paquete que es un disco", aseguró el famoso.

En suma, el famoso artista de "No me digas que no" aseguró que ésta gira va a ser importante para él, pues junto a Ricky Martin y Yatra visitará muchas ciudades, prácticamente todos los Estados Unidos y Canadá.