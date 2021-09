Efeméride: Nace Charlie Sheen, ¿qué enfermedad padece el actor?

Charlie Sheen es un actor estadounidense que ha interpretado papeles importantes para la industria del cine y la televisión a lo largo de su trayectoria profesional. Desde sus primeros papeles en 1984 hasta su última aparición en 2019, cuando participó en el cortometraje "Tim Montana: Mostly Stoned". Sin embargo, uno de los proyectos por los que fue reconocido a nivel internacional fue la serie "Two and a half men", donde interpretó a Charlie Harper.

En 2010, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, Charlie Sheen llegó a ser el actor mejor pagado de la televisión, pues ganaba 2 millones de dólares por cada episodio de la serie antes citada. Sin embargo, los escándalos de su vida personal se fueron imponiendo más que su trayectoria artística, por lo que los escándalos mediáticos, sus adicciones al alcohol y a las drogas, los problemas matrimoniales y hasta denuncias por violencia doméstica desaceleraron su éxito.

Charlie Sheen inició su carrera en 1984. Foto: Twitter @mylovelife0617

¡Despedido!

Después de una serie de graves conflictos, Charlie Sheen fue despedido de la serie que le había asegurado fama y fortuna en 2011. A pesar de que regresó a la televisión un año después, en una comedia titulada "Anger Management", su carrera jamás volvió a ser la misma. Durante los últimos años, Charlie se ha mantenido fuera de los focos. Sin embargo, de acuerdo con su padre, el actor ha optado por también alejarse de las drogas, el alcohol y hasta el cigarro.

Las últimas apariciones que ha hecho son a través de Cameo, la plataforma en la que diferentes celebridades cobran cierta cantidad por enviar saludos personalizados a sus fans, en el caso de Sheen, el monto asciende a los 300 dólares. También ha permanecido ausente de plataformas digitales. En el caso de Twitter, por ejemplo, donde cuenta con 10 millones de seguidores, la última publicación del actor fue en junio de este año.

Charlie Sheen fue despedido de la serie que protagonizaba. Foto: Twitter @OrlandiniOK

El efecto Charlie Sheen

Una de sus polémicas más retomadas por los medios de comunicación a nivel internacional fue en 2015, cuando el actor anunció que tenía VIH, lo que desembocó una serie de consultas en buscadores sobre las características, síntomas y complicaciones de la enfermedad. A partir de esto, las ventas de test rápidos de diagnóstico del virus aumentaron durante las semanas siguientes a las declaraciones del actor.

Por su parte, Charlie Sheen confesó que pensó en el suicidio tras enterarse de su condición, aunque jamás llegó a intentar algo al respecto. Como parte de las revelaciones realizadas, Sheen aseguró que había muchas celebridades con diagnósticos similares, pero no reveló sus nombres en ningún momento. Un año después de su confesión aseguró que se había sometido a un medicamento experimental que estaba dando resultados.

El actor confesó que tenía VIH en 2015. Foto: Twitter @ZLCap

¿En qué consiste el VIH?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Virus de Inmunodeficiencia Humana, tal como su nombre lo indica, ataca el sistema inmunitario del cuerpo que, si no se trata, puede derivar en un Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Actualmente no hay una cura eficaz contra el virus, por lo que aquellas personas que lo contraen deben vivir con él el resto de su vida.

Sin embargo, sí hay una atención médica adecuada que deben llevar los pacientes seropositivos para mantener una vida larga y saludable. La única forma de detectar esta enfermedad es realizando una prueba de diagnóstico, misma que ayudará a tomar las decisiones pertinentes para prevenir la transmisión de dicho virus y para evitar que la enfermedad continúe avanzando hasta convertirse en SIDA.