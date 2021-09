Netflix: Dramas coreanos sobre princesas modernas para vivir un romance de película

¿Qué doramas puedes ver en Netflix? La plataforma de streaming se ha convertido en la favorita de las fans, puedes disfrutar de sus series y películas en diferentes géneros. Los dramas coreanos son todo un fenómeno actual, sobre todo las historias de romance.

Corea del Sur sigue acaparando la atención del público que disfruta del cine y la TV, Netflix ha creado varias producciones originales en aquel país con el fin de ganar terreno en el entretenimiento de Asia.



Desde Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Lee Dong Wook, Cha Eun Woo y Song Kang, en la plataforma puedes encontrar varias series populares que han marcado la historia de los doramas y cuyos protagonistas son de los galanes favoritos de las fans. Además, la originalidad de sus tramas es uno de sus fuertes. Checa las recomendaciones de K-Dramas sobre princesas modernas y de la realeza coreana.

Doramas de princesas en Netflix

Cenicienta y los 4 caballeros

Dorama de romance que sigue la vida de Eun Ha Won, una joven estudiante que sueña con convertirse en maestra al igual que su difunta madre. Ella vive con su padre, madrastra y hermanastras, quienes le hacen la vida imposible.



Su destino cambia cuando asiste a una fiesta empresarial de la mano de Kang Hyun Min, un chico que la convence de fingir ser su prometida. El abuelo del chico es un importante CEO, quien está convencido de que ella es la indicada para cambiarle la vida, por ello le ofrece un gran trato a cambio de mudarse a la mansión Sky House donde vivirá con sus 4 nietos.

The King Eternal Monarch

Dorama protagonizado por Lee Min Ho. La trama se centra en una monarquía moderna donde Lee Gon es el emperador de Corea del Sur. Un día, atraviesa el bosque y encuentra un portal que lo transporta al mundo real. Ahí conocerá a la detective Jung Tae Eul, quien lo considera un loco, ya que no encuentra ningún registro de su existencia y cree que podría estar mintiendo sobre su identidad.



Ambos tendrán que averiguar quién está detrás de este portal entre ambos mundos y algunos asesinatos que tienen que ver con el padre de Lee Gon.

My Sassy Girl

Drama coreano que sigue la vida de Hye Myung, ella es una princesa de la era Joseon muy diferente a las demás. Es desagradable, maleducada y amante de la justicia. Gyun Woo es un erudito de la época que debe educar al heredero del reino, cuando tropieza con ella la princesa queda inconsciente.



Él decide llevarla a su casa, pero Hye Myung lo confunde con un pervertido, además pierde un anillo muy importante. A partir de este hecho, los protagonistas pasarán mucho tiempo juntos, Gyun se dará cuenta que ella no es una princesa tradicional.