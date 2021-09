Exitosa actriz del Cine de Oro que enamoró a Pedro Infante, sufrió el rechazo de su familia por esta razón

Dentro del Cine de Oro en México, diversas personalidades brillaron y triunfaron en la escena internacional debido a su éxito y a su audacia para transmitir historias a través de las películas en aquellos años.

Y precisamente una de ellas fue Elsa Aguirre, quien pasó a la historia como una actriz reconocida a nivel internacional, pues fue una mujer que destacó y brilló en la época de Oro del Cine Mexicano gracias sus habilidades en el mundo de la actuación.

Vale la pena recordar que su incomparable belleza y su actitud feroz, aunadas a su talento para contar historias en la pantalla grande la consolidaron como una mujer que pasó a la fama y llegó a las grandes ligas del séptimo arte.

Elsa Aguirre se consolidó como una gran estrella del Cine de Oro. Foto: Especial

Con destacados ojos profundos, cejas elevadas y pobladas, cabello rizado y un lunar en la mejilla, similar al de María Félix, la famosa protagonizó diversas cintas, pero también enamoró a varias personalidades del gremio artístico, hombres y mujeres, y precisamente uno de ellos fue Pedro Infante, quien quedó asombrado con la belleza de la exitosa actriz.

Recientemente el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG 36) homenajeará con “El Mayahuel de Plata al Cine Mexicano”, máximo galardón que se entrega en el festival a la primerísima actriz Elsa Aguirre, esto con motivo de su destacada trayectoria dentro del gremio cinematográfico en México.

Y fue precisamente con motivo de este galardón, que recientemente la famosa actriz fue entrevistada en el programa "Ventaneando", en donde reveló que está sumamente feliz.

Además reveló que se encuentra en una nueva etapa de su vida, misma que agradece porque desde que se alejó de la gran pantalla asegura que se ha encontrado a sí misma.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención es que la famosa de 90 años aseguró que ella jamás pensó que sería famosa o que tendría una vida frente a las cámaras, pues narró que de pequeña era una niña tímida y que incluso llegó a sentir el rechazo de su familia.

"A veces la madre, sin querer, puede hacer sentir a los hijos más sensibles, yo vine negrita y con pelo negrito, escuché a mi mamá que dijo ‘me la cambiaron, no es mi hija’, y yo me sentí un poco fuera de mi familia, rechazada, hasta mis hermanos me decían cosas, entonces yo me subía a la azotea a hablar con las estrellas, intenté hacer poesía, me dijeron que no era buena, sin pensar yo ser artista o famosa sólo quería ser libre nada más", aseguró la famosa actriz del Cine de Oro.