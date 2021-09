BTS: Suga revela el peor momento que sufrió en BigHit, esta es la razón

Suga de BTS ingresó a BigHit tras pasar una audición, aunque su verdadera intención era convertirse en un productor o compositor, pero fue elegido para ser miembro del próximo grupo de chicos de la empresa. Sin embargo, no fue nada fácil y el rapero confesó el peor momento que vivió antes de ser famoso.

La agencia de entretenimiento, ahora conocida como HYBE, estaba al borde de la quiebra. Incluso el debut de Bangtan se pospuso en varias ocasiones y hubo diversos cambios en la alineación, ya que los miembros iniciales decidieron abandonar el proyecto.



Suga tenía 18 años cuando fue aceptado en BigHit; sin embargo, no contaba con el apoyo de sus padres para cumplir sus sueños y durante su época de aprendiz también sufrió por diversas razones, así lo confesó el rapero K-Pop.

Suga sufrió esto antes de BTS

BTS formó parte de un especial para el programa You Quiz on the Block donde compartieron los momentos más importantes de su carrera y sus logros mundiales como alcanzar el #1 de Billboard y ser nominados al GRAMMY 2021.

Los idols coreanos también reflexionaron sobre los peores momentos de su vida personal y dentro de Bangtan, pues no fue nada fácil llegar hasta la cima. Suga confesó que dudó en retirarse antes del debut debido a los problemas financieros de BigHit.



Sin embargo tomó la decisión de trabajar medio tiempo, no solo porque no tenía dinero ni para comer, sino porque creyó que podría ayudar un poco con la situación. La empresa ya no podía invertir más.

Como consecuencia de esto, Suga sufrió un accidente mientras era repartidor. Un auto lo chocó y sufrió una lesión en el hombro, cuyo dolor tuvo que soportar 8 años, ya que le mintió a la empresa por temor a ser excluido del grupo.



Por si fuera poco, no fue nada fácil ser aprendiz de la empresa, ante la falta de recursos, Suga explicó que en un solo dormitorio llegaban a dormir 11 personas. Había literas, pero no era suficiente, por lo que algunos optaban por dormir en el piso, a veces ni siquiera era fácil encontrar sus pertenencias.

Te puede interesar: ENHYPEN es fan del Cruz Azul, el grupo K-Pop muestra apoyo al futbol mexicano | VIDEO