BTS: V regañó e hizo llorar a Beomgyu de TXT tras hacer un mal cover de Bangtan

Los integrantes de BTS y de TXT tiene una muy buena relación. Los jóvenes de TOMORROW X TOGETHER se apoyan mucho de los integrantes de la banda de k-pop, pues al ser más grandes y llevar más años en la industria musical tienen más experiencias que pueden compartir.

Beomgyu confesó durante un VLive que un día le pidió ayuda V para interpretar de manera correcta la canción de "Boy in luv”. El vocalista de BTS accedió y lo apoyó, sin embargo, el día de la presentación tuvo un pequeño error que provocó la "molestia" de Taehyung y tras una llamada de atención el chico de TXT comenzó a llorar.

“Incluso antes de esta actuación, me comuniqué con Taehyung y le pedí consejo con preguntas como, ‘Hyung, ¿cómo usaste tu voz mientras cantabas ‘Boy in luv’?’ y ‘¿Qué tipo de expresiones faciales crees que serían buenas para mí?' Debido a que esta era la primera vez que hacíamos cover de BTS, realmente quería hacer un buen trabajo. Después de hacerle estas preguntas, Taehyung me dijo: ‘Haz un buen trabajo’, y yo dije: ‘Está bien, lo haré', contó.