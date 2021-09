Pepe Aguilar saca las garras para defender a Ángela Aguilar por críticas de no ser mexicana

Actualmente, Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar, son dos de las más grandes figuras de la música regional mexicana, sin embargo, constantemente reciben críticas por no haber nacido en México, por lo que el cantante de “Miedo” decidió salir a hacer frente a las críticas y mandó un contundente mensaje a todos sus detractores que se la pasan criticándolos y tachándolos de “falsos mexicanos”.

Fue durante una transmisión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram donde Pepe Aguilar agradeció a sus seguidores de El Paso, Texas por haber abarrotado las dos fechas de su tour “Jaripeo sin fronteras” en esta ciudad y posteriormente, se mostró muy contento por anunciar que la próxima parada de su gira será en San Antonio, Texas, su ciudad natal, por lo que aprovechó la situación para responder a las constantes críticas por no haber nacido en México.

“A toda la gente que dice de repente ‘no pues ese güey ni es mexicano, nació en otro lado’, ¡cállense por el amor de Dios! y sí, yo nací en otro lado, pero, uno, yo no elegí donde nacer, dos, estoy orgullosísimo de ser mexicoamericano, pero soy más zacatecano que las mendigas enchiladas o los tacos envenenados déjenme decirles”, comentó el cantante de 53 años.

Por otra parte, el hijo del “Charro de México” señaló que Emiliano, Ángela y Anelíz también nacieron en Estados Unidos y mencionó que, pese a que Leonardo nació en México es el “más pocho de sus hijos” pues aseguró que ni siquiera puede hablar bien el español, sin embargo, culminó defendiendo a su familia ante las críticas y reiteró que está sumamente orgulloso de contar con las dos nacionalidades.

Adelanta nuevas colaboraciones con “El Fantasma”

Hace unos meses, Pepe Aguilar y Alexander García “El Fantasma” lanzaron juntos la canción llamada “Tus desprecios”, la cual fue un rotundo éxito y todo parece indicar que se vendrán nuevas colaboraciones juntos, así lo confirmó Pepe Aguilar, quien se mostró muy contento por haber compartido el escenario con el intérprete de “Palabra de hombre”, quien acompañó a la Dinastía Aguilar en presentación del pasado domingo 26 de septiembre en el Coliseo de El Paso, Texas.

“Me cayó de sorpresa, yo no sabía, me avisaron por lo audífonos cuando ya estaba cantando, no pues no saben el corazón como lo traía yo de alegre porque es un cuate que, aunque le llevo 23 años de edad lo siento como si fuéramos compas de toda la vida y yo creo que vamos a hacer muchas cosas juntos musicales, definitivamente hay mucho que hacer entre este cuate y yo”, sentenció Pepe Aguilar en el video que fue compartido en su perfil oficial de Instagram.

Como se mencionó antes, la próxima presentación del tour “Jaripeo sin fronteras” de la Dinastía Aguilar se realizará en el AT&T Center de San Antonio, Texas en Estados Unidos y dicha presentación será el próximo viernes 1 de octubre y después de esta fecha, se tomarán unos días de descanso para retomar nuevamente su gira el próximo 8 de octubre en Atlanta, Georgia.