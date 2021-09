Paola, hija de Adal Ramones, derrocha belleza desde la playa con atrevido look: FOTO

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores del mundo del espectáculo después de observar la más reciente publicación que realizó Paola Ramones, hija del famoso presentador de televisión, Adal Ramones, considerado uno de los conductores más importantes en el país.

Por medio de sus redes sociales, la joven modelo compartió una fotografía en la que dejó claro que tiene una envidiable figura, la cual no pasó desapercibida para ninguno de los seguidores de la plataforma digital.

Su hija

Como sabes, Adal Ramones es una de las figuras más importantes dentro de la televisión abierta en México gracias al gran talento que derrochó en programa como "Otro rollo", "TV Azteca" y "Bailando por un sueño".

En los últimos años, el conductor de 59 años no ha vivido su mejor momento pues sus proyectos no han resultado como él esperaba; su última aparición en televisión fue con el reality show "Don't No lo hagas", el cual no duró bastante tiempo al aire.

Lejos de las cámaras de televisión, Adal Ramones sostuvo un largo matrimonio con la modelo y actriz, Gabriela Valencia, de quien se separó en el ya lejano año de 2013; producto de su amor nació Paola Ramones Valencia.

Roba suspiros en Instagram

Por medio de su cuenta en Instagram, la hija de Adal Ramones se convirtió en tema de conversación después de compartir una fotografía disfrutando de un día en la playa, el Sol y la compañía de su mascota.

En la publicación podemos observar a la joven de 20 años presumir su escultural figura en un bañador que recalca cada una de sus curvas; la joven optó por portar un filtro blanco y negro para convertir más coqueta la publicación.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral alcanzando, hasta el momento, más de dos mil me gusta.

En la plataforma digital, Paola Ramones suele compartir fotografías y videos sobre la vida de lujos que lleva, pues disfruta de realizar viajes junto a su famoso papá o su espectacular mascota.