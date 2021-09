Ex integrante de "Survivor México" denuncia violencia de su ex esposo

Natalia Alcocer, ex participante de “Survivor México”, fue víctima de agresiones por parte de su ex esposo. Así lo denunció en su cuenta oficial de Instagram, además compartió con todos sus seguidores su sentir respecto a la situación que vivió. Durante el video se le ve muy afectada, llorando y desconsolada.

Comentó que el sujeto se tornó violento luego de que ella le exigió que pague lo que corresponde para la manutención de sus tres hijas. “Una desgracia total, ya que es imposible contratar algún abogado para defenderse porque su ex marido los tiene comprados”, escribió uno de los fans de Natalia.

No lloró de tristeza, sino de rabia

Natalia Alcocer aseguró que el sujeto le ha insistido en que no puede hacer nada contra él, por lo que no pudo contener las lágrimas de rabia e impotencia cuando lo contó. Además, expuso que ha recibido amenazas, lo cual la tiene al borde de un colapso mental. La ex participante de “Survivor México” está exigiendo lo justo: “No estoy pidiendo un par de zapatos o una bolsa, solo estoy pidiendo justicia para mis hijas y lo que paso conmigo”; agregó que durante el tiempo que estuvieron juntos ya vivía este infierno.

"No logro entender, creo que es el único mensaje que quiero compartir y que quede hoy aquí claro, y sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo, es que no entiendo cómo alguien puede hacer esto, por molestar a la mamá", dijo.

Pidió que quién se encuentre cerca de su ex esposo lo haga entrar en razón, ya que es una situación que está afectando a sus pequeñas, no solo por las agresiones sino también por este escándalo. Alcocer duró seis años casada y en julio de este año se divorcio, luego de descubrir una infidelidad, la también actriz se mostró muy afectada por esta situación, ya que su hija mayor fue la que descubrió a su papá con otra mujer, lo que causó un gran impacto en la pequeña.

"Hoy, no sé en quién confiar a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que me merezco", mencionó.

msb