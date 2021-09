La Casa de Papel: Netflix revela la desaparición de uno de los personajes | VIDEO

La Casa de Papel es una de las series más emblemáticas de los últimos tiempos de Netflix, por lo que antes de terminar, los productores determinaron que lo mejor era dividir en dos partes, mantener la tensión de los fans antes de enterarse cómo culminará la historia de una de las bandas de atracadores más queridos de toda España y el mundo.

Previo al lanzamiento de la segunda entrega de la última temporada, la plataforma decidió darle una pista de lo que pueden esperar a sus fans al revelar un video donde se confirma la desaparición de uno de los personajes más importantes del esquema. Antes de comenzar con esto te recomendamos que sí no estás al día con la serie deberías dejar la lectura, ya que se incluirán algunos spoilers.

Después de la muerte de Tokio en el último capítulo de la primera entrega de la quinta temporada, los atracadores y el profesor tienen que seguir luchando contra el ejercito y contra el mismo reloj para poder escapar del Banco Nacional de España, pero antes de saber si se logrará eso, tienen que pasar una serie de problemas, como es costumbre.

La quinta temporada terminará el 3 de diciembre cuando se entregue la última parte, pero antes de esto, el equipo de producción y la aplicación de streaming decidieron darles un pequeño adelante inédito a sus seguidores, esto al confirmar que uno de ellos se había perdido.

¿Quién desaparece?

Cuando parecía estar todo en orden, esto después del nacimiento del bebé de la inspectora en el cuartel de “El Profesor”, llegará un momento que volverá a poner a todos dentro y fuera con los pelos de punta, ya que se desaparecerá un personaje importante para poder salir del Banco con todo el oro que se logró fundir.

En el video se puede ver a Denver y al resto de los ladrones preocupados porque el cerebro de la operación, es decir, “El Profesor” no responde, situación que ya había ocurrido anteriormente en la cuarta temporada, por lo que una vez más tendrán que volver a tomar decisiones desde adentro.

Gracias a que se desaparece vuelven a surgir los problemas de saber quien tomará el lugar del líder, siendo Palermo uno de los encargados en querer tomar la batuta al manifestar: “A mi la democracia me la suda. No hay lugar para debate, porque acá este grupo si le das para debatir todos sacan el arma. Y acá saqué yo primero. No me jodan que nos conocemos”.

Solo queda esperar a que llegue diciembre para que se puedan resolver estas dudas y lo más importante el destino de los integrantes de la banda, ya que después de ver la guerra que se desató dentro del Banco no se sabe como terminará todo y quienes saldrán vivos de este atraco.