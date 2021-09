José José: ésta era su comida favorita y NO lo sabías

Este próximo 28 de septiembre se cumple el segundo aniversario luctuoso de José Romulo Sosa Ortíz, mejor conocido solamente como José José, quien perdió la vida a los 71 años de edad debido a complicaciones con el cáncer de páncreas que padeció los últimos años.

Sin duda alguna, José José es uno de los más grandes ídolos que ha dado nuestro país, no por nada su música se escucha a lo largo y ancho del mundo, pese a la gran fama que rodeo a José él siempre fue un hombre sencillo, que disfrutaba de los pequeños placeres de la vida.

Su comida favorita

Uno de estos placeres que más disfrutaba “El príncipe de la canción” era comer, pero no cualquier comida lo hacía feliz, y eso sí tenía de todos los gustos, pero había un platillo en especial que podía cambiar por el manjar más fino del mundo.

Ese platillo tan delicioso y especial para José José era nada más y nada menos que Las milanesas que su mamá preparaba, para el cantante era el platillo más rico que había probado en toda su vida.

Incluso en una entrevista, José José reveló que de regalo de cumpleaños pedía a su madre comer ese platillo y eso lo hacía feliz, era su mayor regalo; otro de los platillos favoritos de José que cocinaba su madre eran los macarrones rojos.

Su taco favorito

Además de las milanesas que preparaba su amada madre, José José gozaba de la gastronomía de nuestro país, y como era de esperarse los tacos no faltaban entre sus platillos favoritos.

Pero no eran cualquier tipo de taco, no, el favorito de El Príncipe de la canción no era ni de suadero, arrachera, de pastor, no, el que siempre pedía el cantante era el de lengua y claro el delicioso taco placero. Así lo reveló quién fuera su segunda esposa y madre de sus hijos, Anel Noreña.