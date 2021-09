“El Juego del Calamar”: ¿Qué pasa si llamas al número que aparece en la tarjeta?

“El Juego del Calamar” es una de las series más vistas en la actualidad en Netflix, esto gracias a su intrigante formato y la dinámica que maneja en cada uno de sus capítulos; situación que ha dejado mucho de que hablar y muchas dudas que aclarar después de la primera temporada. En esta ocasión vamos a revelar el secreto detrás del número de la tarjeta que se le entrega a cada uno de los participantes.

La dinámica de la serie surcoreana está en reclutar a personas con una gran deuda para que jueguen por su vida, esto con la finalidad de conseguir una gran cantidad de dinero que los liberará de todos sus problemas, pero para poder ingresar les entregan una tarjeta, donde los participantes deberán marcar a un número para confirmar su lugar en el evento.

Ahora vamos a revelar qué pasaría y quién responde al número que aparece en la parte trasera de las tarjetas, ya que a pesar de que muchos pensarían que es un número inventado por la producción, la realidad es que existe, pertenece a una persona y ya se cansó que le marquen gracias a que se logra ver en diversas ocasiones durante los capítulos.

Qué pasa con el número

Así como lo leíste, la realidad es que el teléfono que viene en las tarjetas existe, situación que ya ocasionó una denuncia de acoso extremo, ya que la persona ha revelado que ha recibido una gran cantidad de llamadas por culpa del proyecto de Netflix.

Es decir, que este número no tiene nada de especial, no es de la producción y no tiene un mensaje grabado de “El Juego del Calamar”, por lo que el propietario de la línea ha pedido que dejen de marcar, esto debido a que ha recibido una gran cantidad de llamadas para ver qué pasa o por qué no si pueden entrar al juego.

La información fue revelada por Money Today de Corea del Sur, donde confirmaron que un ciudadano ha registrado más de 4 mil llamadas desde que se estrenó la serie en el gigante del streaming.

“Después que se hizo popular “El Juego del Calamar”, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendió”, expresó el surcoreano al portal de su país.

Gracias a esto, el ciudadano de Corea del Sur interpuso una queja contra el creador de la serie, Dong-Hyuk Hwang, donde pide a los seguidores que ya no marquen, ya que su celular ya presentó fallas debido a la saturación de la línea. Por otro lado, Netflix y la productora de la serie expresaron que ya están al tanto de la situación y están tratando de resolver la situación lo antes posible.