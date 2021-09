El Juego del Calamar de Netflix desata divertidos MEMES, ¡No dejarás de reír!

El Juego de Calamar es uno de los grandes éxitos de Netflix de los últimos meses pues esta serie surcoreana ha logrado acaparar la atención debido a su completa y retorcida trama que te hace mantenerte al filo de la butaca a lo largo de sus nueve capítulos, por lo que dicha serie ha dado pie al surgimiento de decenas de divertidos memes, los cuales a continuación te presentamos y te contamos algunos datos sobre esta producción del que todo el mundo está hablando.

Fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando Netflix lanzó esta serie de Corea del Sur que está escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk y de inmediato logró posicionarse dentro de las 10 series más vistas de la plataforma hasta llegar al primer sitio de donde no se ha movido al menos en los últimos cinco días.

Esta serie se centra en la vida de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un adicto a los juegos que está sumamente endeudado y a punto de perder a su hija que es invitado a participar en una misteriosa competencia de supervivencia, basada en juegos infantiles que tiene como premio una exorbitante cantidad de dinero que va aumentando conforme van eliminando al resto de los competidores, cabe mencionar que cuando decimos eliminar, realmente nos referimos a que son asesinados brutalmente por perder de forma inocente en las diferentes dinámicas.

Para lograr sobrevivir, los 456 participantes que compiten por el premio tienen que superar 6 distintos juegos infantiles tradicionales surcoreanos como “luz verde, luz roja”, “canicas”, “jalar la cuerda”, entre otros y el juego final es precisamente “El Juego del Calamar”, pero hasta aquí dejamos esa parte para no “spoilear” a las personas que aún no han visto la serie.

Esta serie te va envolviendo debido a las relaciones interpersonales que se van generando durante el desarrollo de la historia, además, la sangre y el misterio no pueden faltar pues de forma alterna a los juegos se va descubriendo quiénes son los encargados de organizar estos tétricos juegos, así como el motivo por el que lo hacen.

Como se mencionó antes, esta serie está dirigida por Hwang Dong-hiuk y cuenta con las actuaciones de Lee Jung-jae (Seong gi-hun), Park Hae-soo (Cho Sangs-woo), Oh Yeong-su (Oh Il nam), OhYeon Jung (Kanga Sae-byok), Heo Sung-tae (Jang Deok-su), Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo) y Anupam Tripathi (Abdul Ali). Además, esta producción cuanta con la participación especial de Gong Yoo, quien es uno de los actores más famosos de Corea del Sur que ha participado en series como "Goblin” y en la película “Train to Busan”.

Memes de “El Juego del Calamar”

Como se mencionó antes, esta exitosa serie de Netflix trata de una competencia basada en juegos infantiles, los cuales, dieron pie a que se generaran decenas de divertidos memes en redes sociales, incluso, algunos bromearon y mencionaron cómo hubieran sido los juegos si la competencia se hubiera hecho en México, además, en estos memes, la famosa vedette mexicana, Lyn May, salió raspada pues la compararon con la muñeca robot del juego llamado “Luz verde, luz roja”.

A continuación, te dejamos con los memes más divertidos que ha dejado “El juego del Calamar”, la serie más vista de Netflix en la actualidad: