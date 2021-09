Carmen Salinas exhibe en redes a esta televisora por “dejarla plantada”; los llama “ogeis” | FOTO

A pesar de que desde hace ya varios años los llamados “contratos de exclusividad” llegaron a su fin y ahora cualquier actor o actriz puede trabajar en la televisora que más le convenga sin miedo a represalias; aún existen artistas que son 100 por ciento fieles a la empresa que por años a sido su casa; tal es el caso de la primera actriz Carmen Salinas.

La famosa y reconocida actriz lleva más de 29 años siendo leal a Televisa, donde ha sido partícipe de cientos de telenovelas e incluso llegó a ser la conductora de un talk show, motivo por el que esté fin de semana llamó la atención que Carmelita arremetió fuertemente contra la empresa y exhibiera la “mala jugada” que le hicieron que la llevó a estar muy decepcionada.

Todo se dio debido a que a la reconocida actriz y exdiputada, fue invitada por la empresa a ser una de las asistentes al llamado clásico nacional, juego de fútbol profesional que se disputó este sábado y que enfrentó a dos de los más grandes clubes de la liga, las Águilas del América, propiedad de televisa y las Chivas rayadas del Guadalajara, equipo al que es fiel Carmelita Salinas.

Pero a pesar de la invitación, a la hora de asistir al Estadio Azteca, Carmelita se llevó la sorpresa, al estilo “dice mi mamá que siempre no”, de que no le respetaron su lugar y la dejaron como novia de pueblo “vestida y alborotada”, sin que nadie le diera una explicación clara de los motivos del cambio de opinión, lo que decepcionó mucho a la actriz que no se quedó callada y exhibió a la empresa en sus redes sociales.

Así, haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Carmelita Salinas, denunció el acto del que fue víctima, por lo que calificó a los responsables de “ogeis”.

“Que ojeéis me invitaron de televisa al partido Guadalajara América, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mamá que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bubububu. CS.”, escribió la famosa en su red social.