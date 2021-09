BTS: Jungkook es acusado de romper el reglamento coreano y renuncia a la empresa de su hermano

Jungkook de BTS habría sido blanco de críticas luego de romper un término coreano que no permite el uso de publicidad en Internet bajo ciertas condiciones. El idol realizó una transmisión en la plataforma de VLive y publicó una foto en Weverse que rompen con ciertos términos estipulados en el ámbito comercial.

La fortuna de los integrantes asciende a 12 billones de wones cada uno, el uso de su dinero ha sido destinados a la compra de lujosos departamentos de soltero, autos último modelo, ropa de marca, regalos para sus padres o inversión en las bienes raíces o negocios familiares.



Jin, Jimin y Jungkook forman parte de las empresas que llevan a cabo sus parientes. El menor de BTS colaboró con su hermano mayor Jeon Hyun Jung para fundar una marca de ropa; sin embargo, debido a una ley en Corea, el idol tuvo que renunciar a su puesto como director, conoce la razón.

¿Que reglamento rompió Jungkook de BTS?

En 2020 tuvo lugar una fuerte controversia en materia de publicidad en Corea del Sur. Varios influencers y celebridades promocionaban artículos de manera deliberada durante sus videos, vlogs y transmisiones, pero sin reportar o mencionar el patrocinio del que eran parte. Esta práctica es conocida como "back door" o publicidad de puerta trasera.



Fue entonces que la Comisión de Comercio Justo impuso medidas estrictas para que aquellas figuras de las redes sociales anunciaran los productos de manera justa o serían acreedores a costosas multas de dinero.



Jungkook fue blanco de las críticas tras sus ultimas publicaciones y transmisiones de VLive, ya que el idol vestía camisetas de la marca Graffiti Mind, creada por la empresa de su hermano. El idol no hizo mención al patrocinio o que recibió la ropa por ser directivo de la misma, lo que cae en esta práctica prohibida.



De acuerdo con los informes coreanos, el pasado 14 de septiembre Jungkook renunció a su puesto de director en Six6uys Co., Ltd. HYBE no ha se ha declarado al respecto, pero se espera que no haya alguna multa a los hermanos Jeon.

