"No tengo que dar explicaciones": Jawy DEFIENDE a Karime de acusaciones de Celia Lora

Ante la polémica sobre la relación que existe Jawy Méndez y Karime Pindter y el viaje que hicieron a Las Vegas, el cantante aclaró que ella es su amiga e indicó que iba también el novio de la participante de Acapulco Shore.

“Karime es mi amiga y siempre lo será. Nunca me voy a meter con ella, porque es mi amiga, no me gusta, no me atrae, es solamente mi amiga y no tengo que dar explicaciones a gente tan idiota y tan pendeja”, refirió en un mensaje que compartió en redes sociales.

Lo cual ocurrió después de que Celia Lora le contó a Verónica Montes, ambas participantes del reality “La Casa de los Famosos”, sobre el viaje que realizaron Jawy y Karime, después de que él terminó su relación con Manelyk González. Hecho que a Celia le enojó y aseguró que ambos tuvieron algo.

Jawy, también exparticipante de Acapulco Shore, añadió: “a los que están en duda todavía, les mando un beso y esta respuesta. Piensen lo que quieran, a mí me tiene sin cuidado, yo estoy feliz, estoy soltero, sí pero eso no significa que yo esté buscando meterse con alguien, tal vez en mucho tiempo no esté con alguien y sí sí ustedes lo sabrán. Yo estoy muy feliz ahorita”.

Habrá que recordar que Méndez le entregó el anillo de compromiso a González en enero, en su celebración de cumpleaños, y fue a finales de julio que se dio a conocer que la relación entre ambos había terminado.

Mane a manera de broma declaró que había empeñado el anillo, aunque, ella preguntó con sus amigas qué hacía, por lo que el consejo que recibió fue que lo guardara.

La influencer declaró al entrar a "La Casa de los Famosos" que es libre, es feliz y está trabajando, "estoy aquí. No me estoy preocupando por mi trabajo, ni que tengo que hacer contenido, ni que esto, ni que lo otro, solo es existir, pasarla bien". Lo que también reclamó Mane es que Karime que lo que hizo no fue de "mejores amigas", además porque no le contó que realizaría el viaje con Jawy.