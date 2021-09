Nicolas Cage mintió para hacerse de un nombre en Hollywood

Nicolas Cage es uno de los actores más reconocidos de los 90. Es reconocido por su papel en la película "Leaving Las Vegas" / "Adiós a Las Vegas", por la cual recibió un premio Oscar como Mejor Actor en el año de 1995 y por las decenas de películas que ha hecho en toda clase de géneros; sin embargo, su carrera pudo acabarse antes, de no ser por un par de mentiras que contó al inicio de su entrada al mundo profesional.

La primera de ellas tiene que ver con su edad, debido a que aunque ya había salido en la película para televisión "The Best of Times", su debut en el cine y verdadero comienzo de su trayectoria no ocurrió sino hasta que hizo el casting para obtener un papel en la película "Picardías Estudiantiles", en 1982.

Pese a que la historia transcurre en una escuela secundaria donde hay varios menores de edad, la directora Amy Heckerling quería que todos los involucrados tuvieran al menos 18 años de edad, ya que había varias situaciones subidas de tono en el rodaje. Para no ser sacado del proyecto, Nicolas dijo que cumplía con el requisito, aunque no le dieron el papel.

Aunque no obtuvo el protagónico, pese a las 10 audiciones que presentó para el personaje, el actor fue convocado para participar como uno de los amigos de la estrella de la cinta.

El otro secreto en la carrera del actor

Durante la grabación de esta cinta, el actor fue tratado mal por sus compañeros en el set, quienes creían que había obtenido el papel por ser sobrino de un aclamado director en la industria cinematográfica de Estados Unidos.

La relación sanguínea que tenía con el director Francis Ford Coppola provocó que los otros miembros del elenco se sintieran molestos por la presunta preferencia que se tenía del joven Nicolas.

Al final, para no tener que volver a pasar por esto y ser reconocido por su propia habilidad, decidió retirarse este apellido y hacerse llamar en los profesional Nicolas Cage.

Sin este obstáculo, para el actor fue más fácil lograr estelarizar cintas como "Educando Arizona", "Hechizo de Luna" y "Contracara", esta última junto a "Un ángel enamorado" películas por las que aún es reconocido y recordado.