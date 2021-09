El día que Andrés García se DESNUDÓ frente a Raúl Velasco: VIDEO

Andrés García es una de las personalidades más importantes de la televisión mexicana, por lo que a lo largo de los años logró conseguir una gran cantidad amistades como José José, Vicente Fernández y muchas otras. Ahora, el nacido en República Dominicana comparte una gran cantidad de anécdotas de sus mejores años frente a las cámaras.

En su programa 17 no dudó en recordar momentos con grandes personalidades como fue el caso de José José, su paso por Hollywood, mismo donde confirmó que tuvo problemas con un productor por culpa de una mujer; pero también una escena que dejó marcado a Raúl Velasco, ya que lo conoció mejor que todos.

García compartió momentos de todo tipo con actores, cantantes, presentadores y más personalidades del espectáculo, siendo Raúl Velasco uno con el que tendría un momento íntimo, esto debido a que decidió bajarse los pantalones y mostrarle lo que había entre sus piernas, situación que se dice, "hace que casi le de un infarto" a Don Raúl.

La historia

Durante su programa recordó que en una ocasión estaba platicando con Raúl Velasco y le comentó que nunca había hecho un desnudo en un proyecto, esto debido a que hasta ese momento no se había presentado la oportunidad, ya que ninguno de sus personajes lo había requerido durante la filmación.

Después de expresarle ese dato, le dijo al presentado que si él lo requería lo podía hacer durante la emisión de su programa “Siempre en Domingo”. Previo a salir al aire, decidió bajarse los pantalones y “espantó” a Velasco, por lo que determinaron que lo mejor era no hacerlo frente a las cámaras, no fueran a “espantar” a los televidentes que estaban disfrutando de la emisión desde casitas.

“No estaban permitidos mucho de eso, pero ya se habían hecho desnudos de mujeres y hombres, entonces le dije: ‘no me ha salido ninguna película donde tenga que encuerarme, pero si me llega, lo hago. Ahora si quieres que lo haga en tu programa (y me bajé los pantalones y lo calzones y casi le da un infarto a Raúl)’. Espérate, no, no, no, corten, dijo Raúl, porque en aquella época no se hacían muchos desnudos”, contó García en su programa.