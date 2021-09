Paul Stanley DENUNCIÓ al "Burro" Van Rankin por "GOLPEADOR"; así lo dejó

El conductor de televisión Paul Stanley preocupó a todos sus fans, el famoso compartió un video en el que se muestra todo golpeado y expresó que el culpable es uno de sus compañeros del programa “Hoy”.

En un video difundido en su cuenta oficial, Stanley da a conocer los golpes que lleva en la cara. “Me pegaron amigos, me pegaron, ahí viene el señor loco”, dice con llantos y susurros.

En el video se puede observar como Jorge “El Burro Van Rankin” es la persona que entra al camerino, que también lleva algunas marcas en el rostro. Aunque son de los favoritos de la audiencia del matutino, la noticia causó el enojó de sus seguidores, pues se trata de una broma en la que participaron.

Las marcas que los conductores tenían en la cara eran tan reales que algunos si creyeron que están enojados. “Me pego el señor loco @burrovan viene agresivo y chemo”, confesó Stanley, algunos de sus compañeros de la emisión también escribieron en los comentarios, tal es el caso de Andrea Legarreta que se limitó a solo poner unas caritas sonriendo.

Cabe señalar que entre los conductores de “Hoy” se han hecho algunas bromas pesadas, en una ocasión fue Paul quien sin temor rayó el auto de Raúl “El negro” Araiza, por lo que escribió. “Eso te pasa por rayarme mi coche lero lero”

Algunos de los usuarios expresaron que no es bueno mofarse con esos temas y que incluso esto no es buen ejemplo para todas las personas que disfrutan todas las mañanas del programa. “Dejen de bromear con violencia, es un mal ejemplo, me están cayendo mal”.