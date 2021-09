Netflix: 3 Doramas sobre el primer amor, te enamorarás del protagonista

¿Qué ver este fin de semana en Netflix? La rutina laboral o escolar por fin terminó, aprovecha tu tiempo libre para disfrutar de la mejores series de romance que puedes encontrar en la plataforma. Estas recomendaciones retratan el primer amor.

El servicio de streaming es uno de los mejores para maratonear, ya que tiene un amplio catálogo para quitarte el aburrimiento, además se suma el fenómeno de los K-Dramas.



Si tienes ganas de ver el género del romance, estas recomendaciones son para ti., ya que retratan el amor entre dos amigos, el chico popular o una mujer que es madre soltera y que no ha tenido suerte en el amor en varios años.

Doramas sobre el primer amor

Mi primer amor de verdad

Este KDrama sigue la vida de una chica y sus dos amigos en la veintena de su vida. Dos de ellos asisten a la misma universidad y es ahí donde uno de los chicos se da cuenta que siente algo más por su mejor amiga.



Sin embargo, ella no le corresponde, ya que al parecer ella tiene sentimientos por su otro mejor amigo y las cosas se complican. ¿Cuando la amistad y el amor luchan entre sí, qué debes elegir? La historia mostrará las decisiones de vida que tiene cada uno y cómo tendrán que lidiar con sus sentimientos.

¿Era amor?

Aunque no se trata del primer amor, si refleja el reencuentro de este sentimiento. El dorama sigue la vida de No Ae Jung, una madre soltera y productora de cine. Desde hace 14 años ha tenido mala suerte en el amor y no ha entablado ninguna relación en ese periodo de tiempo.



Sin embargo, un día su suerte cambia, ya que conoce a 4 apuestos hombres que llegan a su vida, pero solo puede elegir a uno de ellos. Se trata dde un autor bestseller, un actor famoso, un CEO y exgángster y un profesor escolar.

Un amor tan hermoso

La versión china y coreana están disponibles en Netflix. Este dorama coreano sigue la vida de Cha Heon, estudiante de Chun Ji High School. Es un joven de buena apariencia, el mejor de su clase y con una apariencia fría; sin embargo, tiene un buen corazón y no sabe cómo expresar sus emociones.



Por otro lado está Shin Sol Yi, una joven alegre de 17 años que está enamorada de su compañero y decide confesarle sus sentimientos, pero no recibe ninguna respuesta de su parte. También está Woo Dae Sung, un nadador escolar que se transfiere a su escuela y se enamora de ella.