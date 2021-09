Diego, un joven de 15 años con leucemia, busca células madre a través de Be The Match

Sergio Medrano, director Latinoamérica de Be The Match, afirmó que no se tiene educación de la donación y de la donación de células madre, en específico, que es un tema muy nuevo.

Por ello, afirmó que a través de Be The Match que es una organización sin fines de lucro, lo que hace es conectar a pacientes que tienen una enfermedad en la sangre con algún donante internacional del registro mundial de la organización que no esté relacionado con la familia del paciente.

Diego necesita trasplante de células madre

Detalló el caso de Diego, un joven de 15 años con leucemia que necesita células madre, quien ya recibió células madre de su hermano; sin embargo, recayó el mes pasado y la donación la requiere de manera urgente.

"Es una urgencia que se tiene en este momento el poder registrar a un donante no relacionado con la familia de Diego y poder recolectarlas para hacerle el trasplante", dijo Medrano.

En entrevista para Reporte H con Blanca Becerril, destacó la importancia de la cultura de la donación y saber que la donación de células madre es "salvar vida, y dar vida en vida".

¿Qué son las células madre?

El especialista explicó que la células madre o hematopoyéticas son las que deciden convertirse en plaquetas de glóbulos rojos o glóbulos blancos, pero son las células madre y se encuentran en el torrente sanguíneo de cualquier ser humano de cualquier edad y también se encuentran en la médula ósea.

Diferenció entre el trasplante de médula ósea o de células madre, en el que algunos creen que van a quitar la médula espinal del paciente y que pueden quedar paralíticos.