Cha Eun Woo presume LUJOSO departamento de soltero, vale MILLONES de dólares

¿Dónde vive Eunwoo de ASTRO? El idol se ha convertido en uno de los actores juveniles más populares, además de tener su carrera como cantante. En 2020 protagonizó "True Beauty", famoso dorama basado en un webtoon, gracias a su fortuna se compró un lujoso departamento de soltero.

El actor coreano tiene tan solo 24 años y solo 5 de trayectoria con su grupo, pero ha logrado posicionarse como el #1 en el raking de reputación de marca, es decir, tiene miles de menciones en redes sociales, búsquedas en Internet y es el rostro de varias marcas de moda y belleza en Corea.

Entre sus trabajos más conocidos esta "My ID is Gangnam beauty", "True Beauty" y "Rookie Historian Goo Hae Ryung", serie disponible en Netflix.



Gracias a "True Beauty" alcanzó la fama mundial con su personaje de Lee Su Ho, por lo que goza de una gran fortuna, con la que se pudo costear una lujosa propiedad.

Eunwoo se compra LUJOSO departamento

De acuerdo con reportes coreanos, Cha Eun Woo compró un departamento con un costo de 4.15 millones de dólares, es decir, 4.9 mil millones de wones, en la exclusiva zona de Cheongdam de Gangnam. Lo que sorprendió a los internautas no fue el precio, sino que lo pagó en efectivo y al contado, con tan solo 24 años.

La propiedad está en el complejo Villa Polaris Penthouses, cada departamento está en un solo piso y se goza de la máxima privacidad. Eunwoo habría comprado un lugar con cuatro habitaciones y tres baños.

La venta se realizó por parte de Choi Chi Hoon, presidente de la junta directiva de Samsung. El actor de dramas será vecino de Park Min Young, conocida por sus papeles en "Wthat is wrong with Secretary Kim?" y "Touch your heart".



En redes sociales, las llamadas AROHA compartieron fotos de lo que sería el complejo donde viviría el Eunwoo, la exclusiva zona y los interiores del lujoso departamento de soltero.

Próximamente estrenará la película "Decibel", junto al actor Lee Jong Suk, reconocido por sus dramas que puedes ver en Netflix.