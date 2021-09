Televisa lleva a '¿Quién es la máscara?' a los Emmy

Además de ser el contenido de entretenimiento más exitoso de la TV mexicana, ¿Quién es la máscara? competirá ahora a nivel internacional, al ser nominada para los International Emmy Awards-2021.



La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció hoy que la segunda edición de ¿Quién es la máscara? fue nominada en la categoría de “entretenimiento no guionado”, donde competirá contra producciones de importantes casas productoras, como son Shelter (Bélgica), CJ ENM / Studio Take One / Big Hit Entertainment (Corea del Sur) y Bandicoot Scotland / ITV (Reino Unido).



Durante las dos ediciones (2019 y 2020) de ¿Quién es la máscara?, producción de Televisa-Endemol Boomdog, el reality de talento se ha ubicado como la emisión más vista de toda la TV abierta en México, llegando a superar los 9 millones de televidentes por programa, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México.



La sólida trayectoria de éxito que ha obtenido el reality de talento producido por Televisa en sus dos ediciones (2019 y 2020), se espera continue con la tercera edición de ¿Quién es la máscara?, que estrenara por las estrellas el próximo 10 de octubre, ahora con la conducción del popular actor Adrián Uribe.

