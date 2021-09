Omar Chaparro reveló que golpeó al ex de su esposa: "Me gustan los madr*zos"

Omar Chaparro confesó que la relación de 20 años con su esposa Lucía Ruiz ha pasado por momentos muy duros, pero que nunca han llegado a la idea de separarse, debido a que se ven siempre juntos.

Destacó que lo que más le gusta el uno al otro es el alma, debido a que incluso se llegan a comunicar sin hablarse y cree que debieron haberse conocido en otra vida.

"Sí la he lastimado y algo que me pone muy orgulloso es que por más difícil que sea el proceso que hemos pasado, más complejo, más doloroso, siempre nuestro amor ha podido más que todo y se ha hecho más fuerte", dijo.

Aseguró que ama a su mujer, aunque tiene la mecha mucho más corta que él; mientras que a ella le molesta que él sea muy desordenado y distraído. Confesó que está diagnosticado con déficit de atención, por lo que a veces le cuesta seguirle el ritmo.

Durante la charla, Chaparro dijo que desde el momento en que conoció a Lucía caminó hacia ella, balbuceó algunas cosas sobre su fecha de nacimiento y le dijo que ella se iba a casar con ella.

Uno de los momentos más difíciles de la vida, indicó, fue la etapa previa a su matrimonio. El artista confesó que le dio el anillo a su mujer dentro de un zapatito de bebé, debido a que ella se encontraba embarazada.

Omar aseguró que quien le dio la noticia a su suegro del embarazo fue su ahora esposa, debido a que él le tenía miedo al padre de su mujer. Al final, dijo, la relación con los progenitores de su novia se hizo muy sólida.

La pedida de mano fue aún más incómoda, ya que su papá fue muy informal durante el proceso, al punto de que tuvo que pedir el permiso de nueva cuenta.

Dio a conocer que cumplió 20 años de casado con su mujer y fueron de viaje a celebrar a las islas Malvinas. Aseguró que lo más que le gusta de ella es que siempre están hablando, pero cuando están en silencio, es la única persona que le da paz.

Mencionó que el secreto de su matrimonio es dormir abrazado de su mujer y además nunca dejar que alguno de los dos se vaya a dormir antes que el otro.

Destacó que no le gusta la violencia, pero cuando sintió celos por Lucy, su ahora esposa, tuvo un encuentro en el que golpeó al exnovio de ella. El motivo, comentó, fue que seguía molestando a la joven, pese a que ya habían terminado con él.

Por esta situación, dijo, se metió en problemas en la universidad. Al exnovio lo suspendieron seis meses, mientras que a Chaparro le evitaron ir a la escuela un año.

"No me gusta pelear; me gustan los madrazos, pero los evito"