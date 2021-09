Mujeres brillan en el Festival Internacional de Cine de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto dio por clausurada su edición 46, la cual se caracterizó por realizarse de manera híbrida a causa de la pandemia del COVID, pero destacó por la nutrida participación de mujeres cineastas.

Tal fue el caso de Jane Campion, quien después de una década regresó a la pantalla grande dirigiendo The Power of the Dog, una de las cintas más aclamadas por la crítica en el festival.

Otro de los filmes que se ganaron al público fue Petit Maman de la francesa Celine Sciamma, quien muestra una íntima fábula sobre la particular relación entre madres e hijas. La realizadora juega con elementos fantásticos para contar la historia de dos niñas quienes se conocen en un bosque.

Belfast de Kenneth Branagh ganó el premio del público.

Se presentó The Rescue, de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

