¿Marisol González reaparece arrepentida en “Hoy”? Así la recibió Galilea Montijo

La guapa conductora y modelo coahuilense, Marisol González, dejó el programa “Hoy” hace un par de meses para enfocarse a otros proyectos de su vida profesional y personal, sin embargo, durante este el programa de este jueves 23 de septiembre reapareció en el programa, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar y diversos seguidores el programa aseguraron que había vuelto arrepentida, sin embargo, esto no fue así pues solo regreso para fungir como juez invitada del casting de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Fue al inició del programa cuando Andrea Legarreta y Galilea Montijo adelantaron que tenían una sorpresa especial para todo su público y más tarde, previo al casting de “Las Estrellas bailan en Hoy”, anunciaron con bombo y platillo el regreso de Marisol González al estudio por lo que su reaparición causó una gran emoción entre sus compañeros, quienes la recibieron con un caluroso abrazo grupal en el que le expresaron lo mucho que la han extrañado.

Antes de calificar a los aspirantes al concurso de baile del programa, Marisol González participó en una dinámica junto a Andrea Escalona y dicho ejercicio consistía en cantar una canción que contuviera una palabra que les indicaba Raúl “El Negro” Araiza, por lo que ambas conductoras mostraron su talento para el canto, sin embargo, demostraron que lo suyo es la actuación, no obstante, protagonizaron un momento lleno de diversión.

Antes del casting, Marisol González recordó su paso por el concurso, en el cual, tuvo como pareja al exportero del América, Moisés Muñoz y en una cápsula se mostraron sus mejores momentos durante la competencia. Enseguida, Marisol González aseguró que se sentía muy feliz de regresar a la pista. “Feliz, ahora sin presión, pero con mucha emoción. Me dan esos nerviositos de verlos ensayar, de sentir lo que to sentía, estoy muy emocionada de que voy a calificar”, indicó.

¿Cómo la recibieron sus ex compañeras?

Durante el programa Galilea Montijo se mostró muy emocionada por ver a su ex compañera de emisión y la abrazó en diversas ocasiones “Qué gusto verte de nuevo con tu sonrizota, tus ojotes, tu pestañota y tu cuerpezote”, expresó la conductora tapatía.

En otro momento, Galilea Montijo subió una historia a través de su perfil de Instagram en la que nuevamente volvió a resaltar lo feliz que se encontraba por la presencia de su amiga en el programa, además, puso una carita triste al decirle que la había extrañado mucho, no obstante, aprovechó para presumir de nueva cuenta que Marisol había regresado con un cuerpazo, por lo que la modelo le devolvió el cumplido a “Gali”.

Galilea Montijo estuvo muy contenta con el regreso de Marisol González. Foto: IG: galileamontijo

¿Por qué se fue de Hoy?

A mediados del mes de julio, Marisol González abandonó entre lágrimas el programa “Hoy” y aseguró que se retiraba del programa debido a que su esposo, el ex futbolista, Rafael Márquez Lugo, emprendería algunos proyectos en Torreón, por lo que no podía quedarse más tiempo en la Ciudad de México, sin embargo, se fue dejando las puertas abiertas para su posible regreso, además, aseguró que se sentía muy aceptada y que no se iba porque quisiera.