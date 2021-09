Mamá de Christian Nodal revela posible dueto de su hijo con Grupo Firme ¿siempre sí?

El estreno del nuevo tema de Christian Nodal y Banda MS ha puesto de cabeza y ha emocionado a más de una persona, pero sin duda la más fiel seguidora del artista sonorense y quien se emociona por todos sus logros es la madre del joven.

Cristy Nodal siempre está compartiendo detalles de lo que hace su hijo, a través de su cuenta de Instagram ha manifestado en diversas ocasiones lo orgullosa que está del intérprete de “Se me olvidó”.

Ahora sorprendió a todos los fans del artista pues dio una esperanza sobre una deseada colaboración entre Christian Nodal y Grupo Firme, mismo que fue despreciado por el novio de Belinda hace unos meses.

La madre del artista publicó un video en el que aparece su hijo junto a Banda MS y uno de los usuarios le cuestionó sobre el dueto con la agrupación tijuanense a lo que Cristy contestó; “tiempo al tiempo”, según una información del medio especializado Bandamax.

Ante las declaraciones de Cristy aún no se ha comentado nada al respecto por parte del joven de 22 años, quien cabe recordar puntualizó que no tenía nada en contra de los músicos de Grupo Firme, pero que no había probabilidad de que trabajaran juntos.

Mientras que Grupo Firme tampoco ha mencionado nada, pero ellos tienen programado una colaboración con el cantante colombiano Maluma, hace algunos días dieron a conocer la noticia y ha sido del agrado de muchos de sus fans.