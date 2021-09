Galilea Montijo comparte foto con McDreamy, ¿se unirá al elenco de Grey's Anatomy?

Actualmente, Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, lo que le ha valido permanecer en uno de los programas matutinos con más éxito en el país. Además de formar parte de importantes proyectos como "Hoy" o "Pequeños Gigantes", Galilea Montijo también ha desarrollado una trayectoria como modelo, carrera que le abrió las puertas del espectáculo, y como actriz.

Cuando era tan solo una niña, Galilea mostró un gran talento para la actuación y la danza, lo que la impulsó a convertirse en bailarina. Sin embargo, no fue hasta años después que la conductora descubrió cuál era su verdadera pasión. Con tan solo 19 años, Galilea se mudó a la Ciudad de México para comenzar a trabajar por los éxitos que cosecha hasta el momento. Sin embargo, parece que la tapatía tiene más de un secreto bajo la manga.

Galilea Montijo es originaria de Guadalajara, Jalisco. Foto: Instagram @galileamontijo

¿La nueva Meredith Grey?

En los años recientes, la tendencia #TBT (Throwback Thursday) es utilizada en plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram con el fin de publicar contenidos que evoquen nostalgia o que sean del pasado. Una de las particularidades es que, como su nombre lo indica, los recuerdos son publicados en jueves. Desde publicaciones de ropa, infancia, relaciones, vacaciones y cualquier canción que pertenezca al pasado, las redes se inundan con este hashtag cada semana.

Este día, la encargada de compartir algo al respecto fue la misma Galilea Montijo, quien decidió publicar una fotografía con el actor Patrick Dempsey, uno de los rostros más queridos del cine y la televisión en Estados Unidos. En la fotografía se puede observar a Galilea Montijo, portando unos lentes oscuros y abrazando de manera casual al actor, quien aparece sonriente, enfundado en una bata de doctor, lo que implica que se encontraba filmando Grey's Anatomy.

Patrick Dempsey, el terror de Grey's Antomy

Grey's Anatomy, a lo largo de sus 18 temporadas, se ha vuelto una de las series más populares de los últimos años a nivel internacional. Creada por Shonda Rhimes, la serie ha contado con la participación de importantes figuras como Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers y T. R. Knight, quienes estelarizaron las primeras temporadas; pero también con talentos entre los que se encuentran James Pickens Jr., Isahia Washington, Kate Walsh, Eric Dane, Sara Ramírez y el mismo Patrick.

Sin embargo, parece que no todo funcionó de maravilla en el set. A pesar de que la química entre los personajes era innegable, la situación con las celebridades que participaron en el show comenzó a ser tan desgastante como terrorífica. Al menos, así lo cuenta "How to Save a Life: The inside Story of Gray's Anatomy", el nuevo libro de la autora Lynette Rice, quien decidió exponer los conflictos que se vivieron a lo largo de la serie. Entre las polémicas, se asegura que la relación entre Patrick Dempsey y la creadora Shoda Rhimes se volvió tan tensa que el actor fue expulsado del programa.