BTS en Good Morning America: Sigue en VIVO la entrevista junto al presidente de Corea

¿Cuándo se presentará BTS en GMA? El grupo K-Pop regresó a Corea del Sur luego de finalizar sus actividades diplomáticas como representantes del presidente. Los idols se preparan ahora para su presentación en el evento Global Citizen Live, pero antes realizaron una entrevista en exclusiva con Good Morning America.

Además, también comenzarán las promociones de "My Universe", colaboración que realizaron con el grupo Coldplay. Es uno de sus proyectos más esperados.

BTS y el presidente Moon Jae-in fueron entrevistados por el programa matutino de la cadena ABC News en Nueva York, en sus redes sociales compartieron una vista previa de lo que será esta charla donde compartieron su experiencia ante la ONU y el impacto que tienen dentro de la cultura coreana ante los ojos del mundo.

BTS en Good Morning America, horarios para verlo en tu país

Si no te quieres perder la entrevista en exclusiva, deberás levantarte muy temprano para ver a BTS junto a su presidente, a quienes le enseñaron la coreografía de "Permission to Dance" y compartieron su emoción de vivir una experiencia diplomática en la Asamblea General de la ONU.

Horarios para cada país

Viernes 24 de septiembre

05:00 AM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

06:00 AM Me´xico, Peru´, Colombia, Panama´, Ecuador

07:00 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Repu´blica Dominicana 08:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

01:00 PM Espan~a

Good Morning America realiza transmisiones en vivo a través de su sitio oficial, también podrás seguir todos los detalles en sus redes sociales oficiales. Algunas fans suelen realizar transmisiones para que todas puedan ver a BTS.

No es la primera vez que BTS se presenta en este noticiario matutino, los idols se han consolidad como estrellas mundiales que llevan su mensaje de éxito y palabras de aliento para las generaciones futuras. Se desconoce si contarán con alguna presentación musical como parte del segmento.