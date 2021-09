Ángela Aguilar confiesa que es lo que NO LE GUSTA de Belinda y Christian Nodal como PAREJA

Ángela Aguilar, la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, se ha posicionado como una promesa del talento juvenil en la música regional mexicana al igual que su padre, a tal grado que es considerada "La princesa de la música mexicana".

Precisamente bajo este panorama en el que Ángela Aguilar se ha posicionado como una de las estrellas juveniles más exitosas de todos los tiempos dentro de la música regional mexicana, que constantemente los reflectores están sobre ella.

Es precisamente bajo la exigencia de las audiencias, que todo tipo de cuestiones rodean a la famosa hija menor de Pepe Aguilar, y ha sorprendido que recientemente Ángela Aguilar fue cuestionada respecto a lo que ella piensa de la relación tan sonada de los exitosos cantantes Belinda y Christian Nodal.

No te pierdas: Ángela Aguilar tiene una doble vida; ella misma revela por qué

Vale la pena recordar que Ángela Aguilar colaboró en 2020 al lado del intérprete de “Adiós amor”, Christian Nodal, esto cuando ella tenía tan sólo 17 años.

Sin embargo, su tema “Dime cómo quieres'' causó furor e incluso rompió los estándares de rating que tenían esperados, consolidándose así como un éxito musical que marcó al 2020 dentro de la música regional mexicana.

Y es precisamente bajo este panorama que se sabe que la joven y el cantante de 22 años tienen un vínculo profesional cercano, además de una amistad.

Es por eso que recientemente, el conductor de "Ventaneando" Ricardo Manjarrez, quien tuvo una entrevista con Ángela Aguilar, le cuestionó a la hermana de Leonardo Aguilar respecto a lo que ella piensa sobre la relación de la ex jueza de “La Voz”, Belinda, y su prometido Christian Nodal.

Te podría interesar: ¿Y Belinda? Ángela Aguilar y Christian Nodal hacen mejor pareja; esto lo demuestra

Al respecto, Ángela Aguilar manifestó que se sentía inspirada por la relación que ellos han forjado, pues reconoció que son una de las parejas más seguidas en redes sociales.

Fue así que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar aseguró que se sentía feliz por su amigo Nodal y por la cantante Belinda, lo cierto es que además de estas positivas declaraciones, llamó la atención que la intérprete de “En realidad” aseguró que hay un detalle que no le gusta de la relación de estos dos famosos.

Pues que te digo, la verdad me siento muy alegre cada que sé de ellos, y espero algún día poder tener algún novio dentro del gremio, aunque aún me la pienso porque creo que no me encanta la idea de que todo el mundo sepa sobre mi relación y que todo el tiempo estén volteando a ver cada una de las cosas que hacemos juntos, sin tener privacidad.

Por un lado está bien porque ellos inspiran en redes sociales, pero por otro lado creo que mis noviazgos los voy a dejar más escondidos”, aseguró Ángela Aguilar.