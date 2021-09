5 Razones para ver 'CODA: Señales del Corazón' la nueva película de EUGENIO DERBEZ

Este jueves 23 de septiembre llega a los cines nacionales la nueva película de Eugenio Derbez bajo el título 'CODA: Señales de Corazón'. En este filme, Eugenio dejó de lado a los personajes de comedia que comúnmente suele interpretar para buscar otro rango en una cinta de género dramático, que en muchos momentos relata la historia con diversión y mucha empatía hacia el público.

Para esta producción, Eugenio dará vida a Bernardo Villalobos, un maestro de música que encontrará un talento especial en un joven que desea cantar, algo que en cualquier otro caso podría ser perfecto y fácil de realizar, pero no para Ruby Rossi (Emilia Jones), quien deberá elegir entre cumplir su sueño o apoyar día a día a sus padres y hermano, quienes son personas con una discapacidad muy particular.

Con esto como preámbulo, hay que conocer 5 razones para ir al cine y ver 'CODA: Señales del Corazón' y así comprender qué hace a este filme una producción que muestra una realidad de la cual, muchas veces, estamos algo distantes.

Eugenio Derbez eligió el papel correcto

Como se mencionó y lo hemos notado a través de los años y los personajes de Eugenio Derbez en cine, éste suele dar vida a personas que se guían por la comedia para mostrar de qué están hechos. Queda claro que Eugenio no sólo ha personificado roles de comedia, pero estos son algunos por los que más se le recuerda.

En tanto, cuando ha abordado personajes con un tinte dramático, suele mostrar facetas distintas de sí. En el caso de Bernardo Villalobos, Derbez aporta la simpatía que le caracteriza, su talento para interpretar en el piano y su anhelo por aportar algo a una persona talentosa. Logra transmitir pasión y generosidad.

Escuchar el canto de Emilia Jones como Ruby Rossi

Durante la película, es claro que Emilia Jones dando vida a la joven talentosa Ruby Rossi protagoniza de principio a fin la historia. Como una joven tímida en la escuela, preocupada por sus padres y hermano que son sordomudos y con la pasión por cantar en todo momento, Ruby sólo necesita encontrar su espacio ideal para mostrar que puede hacerlo. Incluso, cuando aún no sabe que tiene un talento destacado.

Vale la pena escuchar cantar a Ruby en la cinta y ver como construye su empatía con su maestro Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez) así como con su razón de ponerse nerviosa, Miles (Ferdia Walsh-Peelo).

Para este papel, Jones aprendió lenguaje de señas durante nueve meses y tomó clases de canto.

La familia con discapacidad de sordera

Un elemento primordial en 'CODA: Señales del Corazón' es la familia de Ruby. Para dar vida a ésta, se encontró a Marlee Matlin primero, quien da vida a Jackie Rossi, la madre de Ruby. Luego, esta actriz contactó a Troy Kotsur, quien personifica a Frank Rossi y a Daniel Durant, el hermano, Leo Rossi, para conformar a la familia de sordomudos más entrañable, extraña y divertida que puedas ver.

Las escenas entre estos personajes te hará comprender más de la complejidad que implica tener esta discapacidad y tratar de encajar en un mundo que no está hecho para este tipo de discapacidades.

Ferdia Walsh, del recuerdo de 'Sing Street'

Si en el año 2016 fuiste al cine y viste la película 'Sing Street', con el joven Ferdia Walsh-Peelo como protagonista, debes recordar el excelente soundtrack de la misma y la manera como Conor (Ferdia Walsh-Peelo) conquista a la enigmática Raphina (Lucy Boynton) para luego huir del Dublín de la década de los años 80.

En esta ocasión no tendremos temas de The Cure, Duran Duran, The Police o Génesis, pero si la presencia cool y capaz de cantar o tocar la guitarra de Ferdia.

Aprender a comunicarnos mejor

La esencia de 'CODA: Señales del Corazón' es, más allá de presentar el lenguaje de señas como un elemento visual primordial en pantalla para que la familia de sordomudos pueda comunicarse, destacar que la comunicación entre las personas a veces puede ser una discapacidad mayor a no poder oír o hablar.

Y, ante esto, una familia encuentra su sistema para apoyarse y comunicarse de manera que siempre estén ahí. La película logra hacerte notar las sensaciones de cada personaje. A veces son de alegría y otras de profunda desesperación. Muchas veces son de sentirse ajeno a un lugar o situación o, simplemente, de no saber cómo comunicar algo.

Esto pasa en la cinta y pasa en la vida. Pero, si la gente que te quiere está a tu lado, como en 'CODA', entonces todo puede hallar la solución correcta.