Sergio Mayer en el ojo del huracán; audio revelaría sus aspiraciones políticas

El actor y político Sergio Mayer se ha visto nuevamente en un escándalo, pues un audio revela que uso a un niño de escasos recursos con el único fin de obtener puntos para su carrera política.

De acuerdo con lo mencionado en el programa ‘De Primera Mano’, Sergio Mayer el actor confiesa que más que ayudar a las personas, busca obtener un beneficio en sus intereses políticos cuando interviene en determinados casos.

misión televisiva da a conocer una charla en donde el exintegrante del grupo Garibaldi revela que brindó todo su apoyo a un niño con la finalidad de convertirlo en un “show” mediático.

“La directora en la PGJ de lo familiar, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se llama Maribel Mayer, es mi prima, o sea, hay cosas que yo ya tengo arregladas, que tengo contempladas, que incluso si la mamá quiere litigar, incluso eso, es bueno para mí, mediáticamente, es un tema que me beneficia muchísimo”, se escucha en el audio que presuntamente exhibe al exdiputado.

Según la emisión, las declaraciones fueron realizadas en una charla previa a las elecciones federales del pasado 6 de junio, en donde la intención de Sergio era reelegirse gracias al caso de Braulio, un niño a quien su madre abandonó con su abuela, pero que debido a sus condiciones era analfabeta y no se encontraba registrado ante las autoridades mexicanas.

En otro fragmento de la conversación presuntamente el esposo de Issabela Camil señala: “o sea, la gente va a estar al pendiente ¿qué pasó con el niño?, si sigue malito, si se le sacó el acta, si la mamá quiere, si no quiere, si es buena madre, no es buena, o sea, se le llama show, es una telenovela… tenemos en nuestras manos una telenovela. Como lo dijo Lupita, que si lo metemos a la escuela, que si va a una escuela especial o no, que la gente empiece a aportar, ¡oigan! ¿quién quiere aportar a tal cuenta para ayudar a mi amigo Braulio?, que empiecen a aportar”.

Finalmente, los conductores del programa señalaron que además de estas confesiones, también tienen en su poder otras declaraciones que más adelante darán a conocer públicamente.

Con información de Agencia Mex

dhfm