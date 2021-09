"Me tengo que ir por la seguridad" : Eduin Caz abandonó un restaurante tras percance con sus fans

Eduincaz, vocalista de Grupo Firme, sufrió un percance con sus fans que lo obligó a abandonar el restaurante donde se encontraba por seguridad. "Llegué a desayunar con unos compañeros, pero no puedo porque no más me están tomando video por todos lados", comentó en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante detalló que se trata de una situación constante en su día a día que lo ha orillado a quedarse solo. "Estoy solo comiendo. Casi siempre estoy solo. Me encanta convivir, me encanta hacer muchas cosas. También soy humano, soy persona, pero hay veces que no se puede, si nos encontramos en un restaurante tómate una foto y súbela ya que me vaya", pidió a sus fans

Sobre todo, recalcó que, en el momento que sus fans se conglomeran, "me tengo que ir por seguridad. No a todo mundo le caigo bien, también tienen que entenderlo y pues por causas de eso estoy solo otra vez", finalizó.

Recientemente, el vocalista y Grupo Firme encendieron las alertas cuando Mohni Vidente predijo que el grupo sufriría un atentado, pues están siendo víctimas de envidias y corajes por el gran éxito que han obtenido en tan poco tiempo. "No se confíen, es un aviso, tomen precauciones", dijo la vidente.