Livia Brito confirma por qué no quiso ser novia de Daniel Aranas; ¿el actor hizo que se sintiera juzgada?

Livia Brito es una de las actrices que más interacción tiene con sus seguidores en redes sociales, por lo que no es raro verla haciendo algunos videos divertidos en TikTok durante la grabación de algún proyecto o revelando secretos a sus fans, como el caso de la historia y el noviazgo que nunca fue con Daniel Aranas.

La protagonista de “Médicos, línea de vida” aprovechó un live en Instagram para contarle a sus seguidores que salió por un tiempo con su compañero de profesión, pero al final no encontraron química y fue lo que llevó a separar sus caminos; eso sí, aseguró que no recuerda bien los momentos que pasaron juntos.

Aranas y Brito compartieron espacio laboral en “Médicos, línea de vida”, donde comenzaron a acercarse para ser más que amigos, pero un comentario del actor terminó por romper el canto y hacer que cada uno siguiera su vida por rumbos completamente diferentes, Livia confirmó que “el méndigo” hizo que se sintiera juzgada.

¿Qué pasó?

Livia empezó la historia diciendo que ella iba a andar con Daniel, pero al final no se dio, justificando que no sabía por qué, para después decir que no tuvieron química para formalizar la relación, pero con el paso de la historia comenzó a revelar detalles, donde destacó un motivo, ya que la hizo sentirse juzgada.

La situación cambió cuando Aranas le preguntó si siempre iba así de maquillada a todos lados, esto sin preguntar qué había hecho antes, ya que en muchas ocasiones salía una función de teatro o de grabar algo para televisión.

“Salimos al cine o a comer, no recuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ’Oye, ¿es que siempre te maquillas así?”, a lo que agregó: “Y yo así de (indignación), o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta la pestaña eran como tres pestañas y yo toda cansada”, confesó la actriz.

Posteriormente dejó claro que siempre va bien maquillada a todos lados, pero que en esa ocasión era mucho mayor la producción por estar en la obra de teatro. Al final sintió que fue un comentario imprudente y eso fue lo que la llevó a decidir que no iban a poder ser pareja.