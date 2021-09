La vez que Belinda robó suspiros con bañador de My Little Pony; así posó la cantante

La nostalgia por la década de los 90 está muy de moda, prueba de ello es cuando Belinda presumió su figura con un bañador de "My Little Pony" y detonó las redes. Justo después de eso, ese bikini se puso en tendencia y ha sido uno de los más usados durante el verano. Este conjunto es de la marca Moschino.

"My Little Pony" es una de las caricaturas favoritas de la generación de la década de los 90, a la cual pertenece ‘Beli’, pues nació en 1992. El bikini del que hablamos no es nuevo; de hecho, anteriormente lo hemos visto en otras celebridades, de las que destacan Paris Hilton. Hace un par de años, Paris lo presumió mientras salía a surfear.

¿Cuánto cuesta el bikini de My Little Pony?

Actualmente se encuentra agotado en muchos lugares, incluso fuera del país. En los pocos lugares donde todavía se encuentra disponible, cuenta con un precio elevadísimo en comparación a su precio de salida, que fue de mil pesos. En internet se consigue por arriba de los 3 mil 500 pesos.

Es un bañador muy buscado. Foto: Especial.

El bañador se presentó Moschino en la Semana de la Moda de Milán en 2017. Los personajes de esta caricatura protagonizaron trajes de baño, tops, blusas, playeras y pantalones en una colección vintage. Anteriormente habían hecho algo similar, pero con Barbie.

Recientemente se volvió tendencia por su fortuna

Hace unos días Belinda se volvió tendencia, porque según el sitio Celebrity Network la nacida en Madrid cuenta con una fortuna que ronda los 10 millones de dólares, es decir, cerca de 200 millones de pesos, esto gracias a su exitosa carrera de 20 años.

Ha amasado esta fortuna por su carrera como cantantes y actriz, además de que Belinda incursionó en el mundo de la moda y como coach de reality shows como “La Voz” y “La Voz Kids”, es decir, que su cuenta sigue creciendo poco a poco y se espera que cuando decida retirarse pueda acumular una suma mucho más grande.

