Muere el actor y comediante Anthony Johnson a sus 55 años

El actor y comediante estadounidense Anthony Johnson murió a sus 55 años, fue conocido por su participación en películas como ‘House Party’ y ‘Friday’.

Su representante, LyNea Bell, confirmó la lamentable noticia; sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa que originó el deceso.

El sobrino del artista reveló algunos detalles de la muerte del actor al portal TMZ.

“Lo encontraron sin vida en una tienda a principios de este mes en Los Ángeles, y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto”.

Anthony Johnson también participó en otros proyectos como: ‘Arma Mortal 3’, ‘Menace II Society’, ‘House Party 3’, ‘How to Be a Player’ y ‘I Got the Hook Up’.

De igual forma, se le vio en series de televisión como ‘The Bold and the Beautiful’, ‘Def Comedy Jam’, ‘Malcom & Eddie’, ‘Moesha’, ‘The Jamie Foxx Show’ y ‘The Parent 'Hood’.

Tras la confirmación de la muerte del comediante nacido en Compton, California, sus amigos, colegas y seguidores han utilizado las redes sociales para expresar sus condolencias.