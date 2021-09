¿Alicia Machado le quitó el trabajo a Ninel Conde? Esto dijo la Ex Miss Universo

La casa de los famosos cada vez está más emocionante pues conforme pasan los días, los participantes revelan más y más secretos, tal fue el caso de Alicia Machado quien parece que entró al reality show a contar todo sobre su vida además de tratar de desenmascarar a algunos participantes.

Pero sin duda alguna, la ex Miss Universo es la que más controversia ha causado pues ha hecho varias declaraciones respecto algunos de los participantes con los que comparte el techo y otras más de personalidades que se encuentran fuera del reality show.

Tal es el caso de Ninel Conde, de quien Alicia Machado habló esta semana y de quien reveló aunque eran amigas, fueron grandes rivales pues según la exmiss universo ella le quitó mucho trabajo.

Y es que, Machado recuerda que hubo un tiempo en el que ella cantó el mismo generó que “La bombón asesino” y que incluso hizo varios shows en palenques, además que grabó un disco en los estudios de Pepe Aguilar.

“Cuándo me fui de México, Ninel me dijo: ‘Ay que bueno que ya te fuiste’ , por qué yo le quité mucha chamba, como yo tenía mi banda, aparte hice un disco, me nombraron al Grammy, Billboard, osea, super..” dijo Alicia Machado.