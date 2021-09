Netflix: El drama coreano MÁS visto en México, te enamorarás del protagonista

Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los mexicanos, incluso la productora invirtió más de 300 millones para crear historias originales y filmadas en nuestro país. Algunas series y películas se han posicionado como las favoritas gracias a la plataforma y este dorama coreano no es la excepción.

Si no has visto estas series asiáticas, este fin de semana es la oportunidad perfecta para armar un maratón con una de sus mejores historias, no solo en México, sino en el mundo.

No necesitas ser fan de este tipo de novelas, sus tramas son muy originales y puedes disfrutarlas como cualquier otra serie. El fenómeno de Corea del Sur sigue creciendo en nuestro país. Checa esta recomendación, te enamorarás de su protagonista.

Esto es lo más visto en Netflix

Fue en 2013 cuando este drama coreano fue estrenado, fue protagonizado por la actriz Park Shin Hye, algunos de sus mejores trabajos están en Netflix. La estrella compartió créditos con Lee Min Ho y Kim Woo Bin, actores muy populares.

Hasta la fecha, se mantiene como uno de los favoritos de las fans y es ideal para comenzar a ver este tipo de series. Su trama gira en torno a un grupo de estudiantes millonarios que le harán la vida imposible a una chica que no pertenece a su clase social.

La pareja compuesta por Park Shin Hye y Lee Min Ho es una de las más románticas, su química despertó rumores entre las fans de una posible relación y la actriz confesó que el actor besa muy bien.

"The Heirs" narra la vida de Kim Tan, un joven heredero del Grupo Jeguk. Sin embargo, su hermano mayor desea tomar su lugar y lo mandan a estudiar al extranjero, es ahí donde conoce a Cha Eun Sang, una joven que fue en busca de su hermana mayor, pero en su lugar vive un amor de verano a su lado.



Tiempo después, ambos regresan a Corea del Sur y se reencuentran cuando descubren que van al mismo colegio de élite; sin embargo, Cha Eun Sang será víctima de Rachel, la novia del protagonista. Por si fuera poco, el hermanastro de su rival de amores intentará hacerle la vida imposible.