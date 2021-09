Madre de Geraldine Bazán prefiere no conocer a la actual pareja de su hija

La relación amorosa entre Geraldine Bazán y Luis Murillo va de maravilla; sin embargo, la actriz ha decidido mantenerla de manera privada, y tan es así que no se lo ha presentado a su mamá.

Si bien Bazán reveló recientemente en una entrevista que no tenía intenciones de presentar al empresario a su madre, ahora es doña Rosalba Ortiz quien muestra resistencia a que se presente ese momento.

En un encuentro con medios en la Ciudad de México, Ortiz fue cuestionada sobre el actual novio de su hija y si ya lo conocía, a lo que contestó de manera contundente: “No, ni quiero que me lo presente”.

Ademas, al ser cuestionada sobre si el empresario le agradaba como pareja de su hija, destacó: “A mí no me debe de gustar, le debe de gustar a ella”.

Por otro lado, la madre de Bazán invito a la prensa a dejar de relacionar a su hija con su exesposo Gabriel Soto, pues aseguró que ese ya es un tema que ha quedado en el pasado.

“Puras mentiras, cosas que sacan, y más que lo repitan, que lo publiquen y que lo saquen ustedes (los periodistas) […] por favor ya no lo relacionen a mi hija ya no le interesa”, dijo Ortiz al escuchar el tema de la supuesta carta que Bazán habría enviado al Vaticano para que Soto no anulara su boda religiosa con ella.